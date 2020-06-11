БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЙ РЕАКТОР. Воркута . Продолжение.

Напоминаем, что 6 июня Г. С. Князев генеральный директор телеканала «ТВ ГАЛО» и В. В. Жарук по обращению местных жителей посетили здание бывшей бактериологической лаборатории на поселке Воргашер. Там мы обнаружили множество нарушений которые засняли на видео и 7 июня телеканал «ТВ ГАЛО» выпустил сюжет «БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЙ РЕАКТОР».

8 июня Князев Геннадий Сергеевич написал заявление в прокуратуру и МВД г. Воркуты,в этот же день началась проверка по нарушениям БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ поселка Воргашор и на поселок с проверкой выехали работники прокуратуры г. Воркуты и следом дознаватели МВД.

На данный момент результат и заключение проверки не известно.

11.06.2020 г. В. В. Жаруку поступил телефонный звонок от и.о. министра здравоохранения Коми Б. А. Александрова, который сообщил, что посмотрел сюжет и выражает благодарность за информацию о состоянии баклаборатории. И.о. министра также рассказал об уже принятых мерах по наведению порядка и планах на ограничение свободного доступа в здание.

К Вашему вниманию сюжет с результатом работы на сегодняшний день!

Практически в центре посёлка Воргашор находится здание бывшей Бактериологической лаборатории.

Нам часто напоминают о том, что все возможные ситуации и предпосылки к развитию эпидемий и прочих бедствий со всеми признаками опасности для человека ликвидированы. Возможные вспышки пресловутого коронавируса практически купируются благодаря слаженной работе администрации города Воркуты и руководства ГБСМП, но в этих стенах представлена иная, ужасающая картина!

Тонкий слой битого медицинского стекла, валяющиеся пробирки и медицинские карты, запах перепревших медицинских реактивов или биологических образцов, взятых из пациентов больниц для исследований. Лабораторию бросили. Обстановка говорит о том, что её покидали в спешке и в предверии гипотетической очередной бомбёжки. Коробки с журналами, в которые кропотливо заносились записи о наших согражданах, их адреса и диагнозы. Лабораторный учёт не должен вестись в открытой форме, это личная тайна каждого человека. И нет законов, дающих право так обходится с личными данными человека. Каждый биологический образец, раскиданный по коридорам лаборатории, размазанный хулиганами и мародёрами по его стенам, аккуратно сложенный в шкафчиках имеет свою историю. Подчас страшную и возможно, история возникновения новых эпидемий скрывается именно под таким преступным отношением к здоровью отдельно стоящего посёлка, города, нации.

Небрежно брошенная лаборатория как символ хозяйствования всех видов администраций. Всех руководителей здравоохранения города — от Плантуса до Абзалова. Один — разворовавший и уничтоживший воргашорскую больницу, городскую профпатологию, и другой — старательной закрывший на всё глаза и безбожно врущий министру здравоохранения о том, что «всё в лаборатории в порядке».

Администрация посёлка и Администрация города Воркуты — с какими глазами можно завирать реальную информацию всем воркутинцам? Вводить в заблуждение Уйба и трубить о «регулярно обрабатываемых дезинфекциями» подъездов МКД — не обращая внимание на очевидную опасность?