Содержание дорог в Воркуте с каждым годом все хуже.





На видео:

1) Круговое движение – "Хладокомбинат", "Хлебокомбинат".

Ужас, все дороги города в таком состоянии.

2) В Воркуте на очистку дорог выехало всего лишь ДВА грейдера. Все водители обрадовались, что наконец-то снегоуборочная техника выехала чистить дороги.

Один грейдер чистит ул. Ленина, второй б-р Пищевиков. Где вся остальная снегоуборочная техника, к сожалению, никому неизвестно. Почистив дороги приблизительно до 16 часов, оба грейдера, к сожалению, исчезли из поля зрения.

3) Современное профессиональное оборудование для распределения твёрдых противогололёдных реагентов (ПГР) и пескосоляных смесей (ПСС) проходит модернизацию на проезжей части.

Чем занимается и о чем думает руководство администрации Воркуты, кроме того, что ходит по концертам и развлекательным мероприятиям, к сожалению, тоже не известно, но точно можно сделать вывод, оно не думает о состоянии города, дорог, дворов и т.д

Так же сегодня в течении 6 часов звонил в ГИБДД г. Воркуты, чтобы они сделали замеры колейности на определенных участках дорог. В частности на перекрестке ул. Ленинградская-Яновского-Димитрова-Ш. Набережная, ул. Ленинградская (на дамбе) в начале подъема и в конце, на круговом движении у Хладокомбината, Хлебокомбината, ул. Парковой, Чернова, Димитрова, Энгельса и т.д. На основании замеров инспекторы ГИБДД выносят предписание и.о. руководителя администрации Воркуты об устранении нарушений по содержанию дорожного полотна в зимний период.

НО МНЕ ТАК И НЕ УДАЛОСЬ ДОЗВОНИТЬСЯ В ГИБДД г. Воркуты.