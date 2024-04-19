Обращение к Президенту В. В. Путину. Чистка дорог. Безграмотное, неэффективное, управление.





ОБРАЩЕНИЕ

Прощу обратить Ваше внимание на безграмотное, неэффективное, некомпетентное управление и. о. руководителя администрации ГО «Воркута» Камкина А. А.

Город погряз в снегу, дороги не чистят или чистят редко и очень плохо. Тротуаров нет, людям приходится ходить по проезжей части, нарушая ПДД, подвергая свою жизнь, здоровье опасности или по едва натоптанным тропам. Автобусные остановки не чистят. Подъездные пути к больницам, поликлиникам, детским садам, школам в ужасном состоянии. Управляющие компании не чистят дворы. Многие мусорные баки переполнены, так как к ним не могут проехать мусоровозы. Так же во многие дворы не могут проехать машины скорой медицинской помощи и пожарные машины. После пурги 11 апреля руководство администрации города вывело небольшое количество снегоуборочной техники в первый день. Кое-как прочистив центральные улицы, чтобы можно было хоть как-то передвигаться, технику загнали в гаражи и ее в городе больше не видно. Замечу, что каждый год администрация города отчитывается, о том что закупается новая техника для города, так же ОАО «Воркутауголь» и ПАО «Газпром» дарит время от времени городу технику. Но ее почему-то нет. На чистку города выезжает очень старая техника, а где новая неизвестно. Только после того как жители города начинают возмущаться, писать жалобы по поводу чистки дорог и новой техники, выезжает несколько единиц новой снегоуборочной, дорожной техники. Прошу провести проверку по данному факту. Запросить документацию на наличие дорожной и снегоуборочной техники. В каком она состоянии, дат ее производства, а также журналы выездов, работ. Как мне известно, в бюджет города заложены все необходимые средства на проведение этих работ и устранение данных проблем.

Замечу еще один немаловажный факт, что качество дорог и их чистка с каждым годом становится все хуже и хуже. Когда придет тепло и начнется таяние снега, проблема перерастет в более серьезную, чем мы видим сейчас, из-за того что снег не вывозят.

Так как я общественный деятель и экс-депутат города Воркуты, а также бывший генеральный директор местного телеканала «ТВ ГАЛО», на мое имя поступает очень много жалоб по поводу бездействия руководства администрации города Воркуты, на сложившуюся ситуацию в городе и поселках. В городе очень много детей, стариков, инвалидов. Им затруднительно передвигаться.

15 апреля я снял в некоторых районах города видео по вышеизложенным проблемам, а 18 апреля на момент монтажа видео ситуация с дорогами, тротуарами в городе стала еще хуже. Не удивлюсь, что после публикации в сети интернет данного обращения и видео, техника сразу появиться на дорогах города и начнутся вестись все вышеперечисленные работы. Так как обычно все сдвигается с мертвой точки, только после обращений, жалоб жителей города Президенту Российской Федерации В. В. Путину, Правительству РФ, Прокуратуру РФ или Следственный Комитет РФ.

Так же прошу обратить Ваше внимание на Усинский водовод, который находится в плачевном состоянии. Каждый год происходят порывы на водоводе и люди боятся, что не переживет еще одну зиму. На его ремонт нужна крупная сумма, которой у города нет. Замечу, что с Усинского водовода водой обеспечивается весь город и все предприятия, а также ЦВК, ТЭЦ. Годами продолжается говорильня о необходимости его ремонта, хотя требуется полная замена на трубы меньшего диаметра, но никто ничего не делает.

24 декабря 2022 года в Воркуте обрушились очистные сооружения и канализационные стоки наполнили городские каналы и реки. Вскоре было возбуждено уголовное дело по статье о загрязнении вод. Этот вопрос на заседании Государственной Думы поднимал депутат от Республики Коми Олег Михайлов: https://vk.com/vorkuta_kristall_tvgalo?w=wall24179738_7352.

На данный момент очистные не восстановили свою работу в полной мере, хотя руководство администрации Воркуты пишет отчеты, что их работа восстановлена, хотя на самом деле это не так.

Также прошу Вас в содействии ремонта покрытия кольцевой автодороги г. Воркуты, которая соединяет все поселки ГО «Воркута» с городом. Она находится в очень плохом состоянии, а руководство города только обещает произвести полный капитальный ее ремонт уже много лет, но так ничего и не делает, кроме ямочного ремонта, засыпая ямы взятой с шахт породой.

Прошу Вас принять незамедлительные меры действенного характера по указанной мной выше информации, и еще раз подчеркну, большинство жителей считает работу и. о. руководителя администрации ГО «Воркута» Камкина А. А. и его команды безграмотной, неэффективной, некомпетентным управлением ГО «Воркута».

Подчеркну, что на видео показана только малая часть города и описаны не все его проблемы.