Требование к и.о Главы-руководителя Воркуты А. Камкину – привести в надлежащее состояние автодороги.





И.о. главы-руководителя

МО ГО «Воркута» Камкину А. А.

от Князева Геннадия Сергеевича

ТРЕБОВАНИЕ!

В связи с многочисленными обращениями, жалобами в мой адрес по ненадлежащему состоянию автодорог, колейности, плохому состоянию дворовых и придворовых территорий в г. Воркуте и на поселках

от имени жителей города требую:

1. Произвести надлежащую, качественную, нормативную, по ГОСТу очистку улиц, кольцевой автодороги, дворовых и придворовых территорий МО ГО «Воркута».

2. Создать комиссию из работников администрации, МБУ СДУ, депутатов МО ГО «Воркута», пригласить ответственных сотрудников ГИБДД, ГО и ЧС, отвечающих за надзор и качество состояния дорог. Обязать комиссию выявлять и отчитываться вам и Совету МО ГО «Воркута» о принятых мерах по приведению автодорог в надлежащее состояние: качественную очистку, уменьшение колейности и т.д.

3. Предоставить информацию по количеству, наименованию и состоянию техники, производящей очистку дорог в городском округе «Воркута».

P.S. Я на личном автомобиле выезжаю по вечерам и ночью, вижу как производится уборка, очистка дорог. Спецтехники в городе не наблюдаю. Качество очистки дорожного полотна оставляет желать лучшего.

Из-за резкого потепления автодороги очень скользкие, образовываются так называемые ледяные шишки и глубокая колея, разбивается подвеска автотранспорта. Люди падают на пешеходных переходах, при выходе из автобусов и автомобилей. Дороги и тротуары не посыпаются, что создает аварийные ситуации.

Напоминаю, что деньги из бюджета на осуществление очистки города от снега выделены в надлежащем объеме, но куда они идут неизвестно. По моим сведениям, ремонт техники в МБУ СДУ производят из старых, бывших в употреблении запчастей, в технику заливают масло также бывшее в употреблении или одной марки как в двигатели, так и в коробки передач, гидравлику.

Замечу также, что к вашему везению, при вашем «главенствовании-руководстве» в Воркуте осадков за последние три года выпало минимум. Из чего можно сделать вывод, что за последние три года образовалось колоссальная экономия денежных средств в бюджете города, выделенных на очистку автодорог.

А при снежной зиме что будет, как вы намерены справляться?

Требую незамедлительно принять меры по устранению всех вышеперечисленных нарушений.

26.02.2024 г. _____________________ /Князев Г. С./