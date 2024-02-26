ТВ Гало

Требование к и.о Главы-руководителя Воркуты А. Камкину – привести в надлежащее состояние автодороги.

ОтТВ Гало

Фев 26, 2024 #Воркута


И.о. главы-руководителя
МО ГО «Воркута» Камкину А. А.
от Князева Геннадия Сергеевича

ТРЕБОВАНИЕ!

В связи с многочисленными обращениями, жалобами в мой адрес по ненадлежащему состоянию автодорог, колейности, плохому состоянию дворовых и придворовых территорий в г. Воркуте и на поселках

от имени жителей города требую:

1. Произвести надлежащую, качественную, нормативную, по ГОСТу очистку улиц, кольцевой автодороги, дворовых и придворовых территорий МО ГО «Воркута».

2. Создать комиссию из работников администрации, МБУ СДУ, депутатов МО ГО «Воркута», пригласить ответственных сотрудников ГИБДД, ГО и ЧС, отвечающих за надзор и качество состояния дорог. Обязать комиссию выявлять и отчитываться вам и Совету МО ГО «Воркута» о принятых мерах по приведению автодорог в надлежащее состояние: качественную очистку, уменьшение колейности и т.д.

3. Предоставить информацию по количеству, наименованию и состоянию техники, производящей очистку дорог в городском округе «Воркута».

P.S. Я на личном автомобиле выезжаю по вечерам и ночью, вижу как производится уборка, очистка дорог. Спецтехники в городе не наблюдаю. Качество очистки дорожного полотна оставляет желать лучшего.
Из-за резкого потепления автодороги очень скользкие, образовываются так называемые ледяные шишки и глубокая колея, разбивается подвеска автотранспорта. Люди падают на пешеходных переходах, при выходе из автобусов и автомобилей. Дороги и тротуары не посыпаются, что создает аварийные ситуации.
Напоминаю, что деньги из бюджета на осуществление очистки города от снега выделены в надлежащем объеме, но куда они идут неизвестно. По моим сведениям, ремонт техники в МБУ СДУ производят из старых, бывших в употреблении запчастей, в технику заливают масло также бывшее в употреблении или одной марки как в двигатели, так и в коробки передач, гидравлику.
Замечу также, что к вашему везению, при вашем «главенствовании-руководстве» в Воркуте осадков за последние три года выпало минимум. Из чего можно сделать вывод, что за последние три года образовалось колоссальная экономия денежных средств в бюджете города, выделенных на очистку автодорог.
А при снежной зиме что будет, как вы намерены справляться?

Требую незамедлительно принять меры по устранению всех вышеперечисленных нарушений.

26.02.2024 г. _____________________ /Князев Г. С./

От ТВ Гало

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