Обращение жительницы Воркуты.

КЛЕЩИ

(большинство клещей имеют мелкий и микроскопический размер тела.

До 10—20 мм увеличивается тело у самок некоторых паразитов млекопитающих, насосавшихся крови) — просто из Википедии

Нам поступил тревожный сигнал от пенсионера, который получил «Заявление о выдаче судебного приказа», направленное в конце мая 2020 года якобы ООО «Воркутинские ТЭЦ» в суд. Суть претензии – в возникшей задолженности за коммунальные платежи в период существования всех ограничительных мер по борьбе с коронавирусом. Информация частного порядка – пенсионер без работы и у него на руках жена – инвалид первой группы.

Практика вброса копий заявлений о выдаче судебных приказов спустя несколько недель после направления в суд существует уже давно. От лица ООО «Воркутинские ТЭЦ» действует только Коми энергосбытовая компания (КЭСК). Судебный приказ – скорее всего уже состоялся, и гонцы КЭСК уже напрямую доставили его в отделение Сбербанка, ВТБ, СКБ, «Почта банка» и всех отделений банков, имеющих свои представительства в Воркуте.

К моменту, когда копия заявления о выдаче судебного приказа попала в руки ответчика, возможно, всё уже решено и к началу недели все дебетовые и кредитные карты могут практически заблокированы на сумму задолженности и человек останется без средств к существованию. Образно выражаясь, два человека. Один из них инвалид, но с учётом общей тенденции отношения к инвалидам властей, КЭСК и некоторых жителей Воркуты, этот момент пропустим.

Теперь представим, что таких «неплательщиков» в Воркуте тысячи. Большая часть людей лишились своего постоянного заработка из-за «мероприятий в целях недопущения» коронавируса, они не в состоянии сделать приобретения продукции для поддержания собственной жизнедеятельности – продовольствие и медикаменты, что уж тут говорить об элементах обуви и одежды с подштрафными перчатками и медицинскими масками. Если учесть, что судебные приказы будут изданы на «живых» горожан, которые не прячутся от ответственности, просто жизненные обстоятельства так сложились – картина представляется действительно катастрофическая.

Оговорки по Фрейду – законы, запрещающие снимать средства более 50 процентов или с инвалидных пенсий – производят исключительно фейковые впечатление. Они инициируются тем самым государством, которое уже давно действует в интересах кого угодно, но не простых граждан.

На протяжении нескольких последних лет руководство КЭСК, пользуясь так называемыми пробелами в российском законодательстве, методично отбирает последние денежные средства у самых угнетённых групп и прослоек населения. Атакам судебных приставов подвергаются счета должников, на которые поступают социальные и пенсионные выплаты. Снимают не 50, а именно 100 процентов, видимо в рамках предстоящего «обнуления» обнулений.

Принятые ради поднятия собственных рейтингов проекты, которые не позволят снимать строго определённые средства (алименты, например) не являются преградой для судебных приставов и банков. Пресловутые элементы «кодировки» социальных выплат так и останутся кодировками, ибо мы знаем – пока этого не произошло, и пока данная практика вводится в установочные элементы управления банков, произойдёт то, что происходит постоянно. Несмотря ни на что денежные средства будут сняты, счета заблокированы и банки приступят к отъёму штрафных санкций за просроченные кредиты и кредитные карты. Как видим, выгода рисуется перед всеми участниками этого грабежа.

Мы не рисуем в глазах читателя надежду на то, что может прийти помощь от государства или пенсионного фонда. Мы стараемся показать, кто получает сверх выгоду от процесса отбора денег у самых незащищённых слоёв населения.

Ненадлежащее и наглое поведение руководство КЭСК показывает их физическую недоступность для привлечения к всем видам ответственности. Прежде всего – организация по неясным причинам получила возможность сбрасывать свои предупреждения через органы местного самоуправления. Где самоуправление, а где КЭСК – спросите вы? Пожалуй, именно там, где ежегодные выплаты за пустующие квартиры приближаются к отметке 600 миллионов рублей, тут уж не отнять и не взять. Поэтому Администрация платит, и готова платить дальше из бюджета города, который формируется прежде всего из налогов наших горожан.

Теперь попробуем уяснить простую истину. Тысячи горожан ежегодно сталкиваются с судебными арестами собственных счетов. Десятки тысяч в последнее время становятся перед трудным выбором – или насытить мошну вечно голодных до народных денег сборщиков оброка, или купить наконец что-то важное для своей семьи.

Страницы ВК пестрят комментариями горожан, которые уже подверглись отъёмам денег со стороны судебных приставов. Судебным приставам совершенно непринципиально, какие счета они подвергают аресту – социальные или кредитные. Низкий профессионализм или злой умысел – вопрос не стоит.

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