Активисты ОНФ в Коми провели в честь Дня эколога и Международного дня очистки водоемов экосубботники

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми отметили День эколога и Международный день очистки водоемов добрыми делами: убрали десятки свалок в населенных пунктах, на лесных территориях, на берегах водоемов и помогли подготовить к посадкам территорию «Аптекарского огорода» ботанического сада Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина.

Представители ОНФ в Коми, а также «Волонтеры-медики» — участники акции #МыВместе — обратились с инициативой помочь Сыктывкарскому университету в обустройстве ботанического сада. Со студентами и преподавателями, представителями регионального отделения Российского экологического общества, общественники очистили территорию «Аптекарского огорода» и подготовили грядки для посадки и выращивания уникальных лекарственных растений для научных и образовательных целей высшего учебного заведения.

Также активисты регионального отделения ОНФ очистили от мусора и зарослей опасного борщевика зеленую зону рядом с заброшенными гаражами на улице Менделеева Эжвинского района Сыктывкара. Общественники собрали свыше 30 крупногабаритных мешков хлама. Эксперт Народного фронта, руководитель предприятия по переработке вторичного сырья Александр Неськин организовал на территории сбор пластиковых бутылок и с помощью мотокосы провел ликвидацию борщевика.

Тем временем эксперты тематической площадки ОНФ «Экология» в Коми приняли участие в экодесанте по очистке берега реки Вычегда в микрорайоне Орбита в Сыктывкаре. От загрязнений общественники очистили два участка, собрав более 60 мешков мусора.

«Это шланги, старые телевизоры и мониторы, стекло, рамы и стройматериалы — гипсокартон, разбитые бетонные элементы, старые мешки с цементом и многое другое. Берегите водоемы нашего края!» — призвал участник экодесанта, эксперт тематической площадки ОНФ «Экология» в Коми Александр Чепурко.

Ранее представители регионального отделения ОНФ также провели акцию «Лесу – да! Свалкам – нет!». Общественники ликвидировали две свалки на особо охраняемой лесной территории Корткеросского района, в общей сложности убрав свыше пяти кубометров мусора.

«Экологическая повестка для ОНФ — одно из основных направлений общественной работы. В эту повестку активно включаются неравнодушные граждане — как взрослые, так и дети. Важно также, что местные власти, государственные и муниципальные органы все больше понимают важность такой работы и идут навстречу общественным инициативам в этом вопросе. Так было в Корткеросском районе, где муниципалитет безвозмездно предоставил транспорт для вывоза отходов на официальный полигон, так было и в Сыктывкаре. Необходимо отметить, что экологические акции и субботники активисты ОНФ в Коми проводят и принимают участие в них не только в честь экологических дат и дней, для общественников — это повседневная работа, которая будет продолжена», — отметила член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Иванова.