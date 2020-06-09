ОНФ и «Союзмультфильм» проведут 10 июня для 1,5 тысячи детей из детских домов интерактивный онлайн-урок

Народный фронт вместе с киностудией «Союзмультфильм» 10 июня в 11:00 в рамках акции взаимопомощи #МыВместе проведет трансляцию онлайн-урока «Простоквашинские истории» с участием 1,5 тыс. ребят из детских домов из 53 регионов. Урок подготовлен в рамках развивающей программы «Мультчтение», созданной «Союзмультфильмом» и детским центром «Союзмультклуб».

«В этот день «Союзмультфильму» исполняется 84 года, легендарная студия была основана 10 июня 1936 года. Поколение за поколением мы любим и вместе смотрим истории с любимыми героями: Чебурашкой, Винни-Пухом, Карлсоном, бременскими музыкантами, Умкой, волком и зайцем из «Ну, погоди!». Сегодня «Союзмультфильм» снова производит популярные мультфильмы, такие как сериал «Простоквашино». Но не только. У нас есть детский центр и образовательные программы. Наши специалисты точно знают, как сделать занятия интересными, зажечь в ребятах тягу к образованию и творчеству с помощью передовых технологий в области педагогики и наших лучших мультфильмов», – отметила руководитель детского центра «Союзмультклуб» Екатерина Слащева.

Видеоуроки по чтению на основе образовательной технологии «Простоквашино» созданы совместно с ведущими педагогами и специалистами департамента образовательных проектов киностудии «Союзмультфильм». Основной задачей эфира станет развитие устной речи, фантазии и логического мышления, а также обогащение словарного запаса и расширение кругозора.

К участию также приглашены и многодетные семьи со всей России. Эфир «Простоквашинских историй» для них состоится в этот же день в 12:00. К нему может присоединиться любой желающий ребенок. Трансляция пройдет по ссылке: https://instagram.com/souzmultclub?igshid=1ul6zlp107et2. Перед подключением необходимо подготовить альбом и цветные карандаши.

«Ранее Общероссийский народный фронт уже проводил прямые интерактивные эфиры для детей из детских домов. Так, 4 июля состоялась трансляция из Большого Московского цирка с участием народных артистов России Эдгарда и Аскольда Запашных. Увидеть репетицию аттракциона «Среди хищников» собрались 1874 ребенка из 154 детских домов. Зрители подключились из 53 регионов России и даже из японской столицы – мы пригласили на встречу учеников русской школы в Токио», – рассказала руководитель департамента развития общественных инициатив Исполкома ОНФ Елена Мильто.