В День русского языка ОНФ запустил в Tik-Tok сериал «Приключения граждан неизвестной Родины в России»

Общероссийский народный фронт снял мини-сериал в Tik-Tok про любителей внутреннего туризма, объехавших все регионы России и общающихся на регионализмах – словах и выражениях, характерных для речи жителей отдельных регионов Российской Федерации, но при этом малопонятных или неупотребляемых жителями других регионов нашей необъятной страны.

На данный момент уже выпущено шесть серий, но съемки продолжаются. Герои видео ищут ленивца, восторгаются ламонными ряхами и выбирают между журавиной и гонобобелем. Они ходят в комок и возвращаются тигулями, а босявки спрашивают у них, как отрастить такой же чихирь.

Большинство слов из диалогов путешественников можно найти в словаре российских регионализмов, составленном в Википедии активистами проекта ОНФ «Добровольцы культуры». В нем собраны основные диалектизмы, которые характерны для регионов России.

Заместитель руководителя Исполкома ОНФ по информационной политике Ирина Плещева: «Tik-Tok давно уже стал одним из основных источников получения информации для современной молодежи. А за счет того, что вирусность такого контента очень высокая, школьники, увидев наш сериал, захотят, надеюсь, открыть словари и узнать о своем родном языке чуть больше, чем сейчас. Как знать, может, после этого будут кричать не только нашим матом на чемпионатах по Dota 2».