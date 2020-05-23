Защитные экраны, костюмы, маски: волонтеры #МыВместе в Коми оказали помощь сельским медикам Прилузского района

В Коми участники акции #МыВместе продолжают помогать сельским медикам в условиях коронавируса. Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта и «Волонтеры-медики» передали врачам и медсестрам Прилузской центральной районной больницы в селе Объячево свыше двух тысяч медицинских масок, 50 защитных экранов для лица, 50 защитных очков, порядка 30 противоэпидемических костюмов с бахилами, а также респираторы и перчатки.

Средства индивидуальной защиты закуплены на деньги, собранные гражданами и представителями предпринимательского сообщества на сайте мывместе2020.рф и через единый волонтерский штаб акции #МыВместе.

«Конечно, у нас есть средства индивидуальной защиты. Но это расходный материал, который требуется ежедневно и в больших количествах, поэтому помощь волонтеров оказалась очень кстати. Мы ей рады. От всех медицинских работников нашей больницы выражаю искреннюю благодарность общественникам за поддержку и неравнодушное отношение к работе медиков», – сказала главный врач Прилузской центральной районной больницы в Объячево Ольга Трифонова.

В условиях продолжающихся в регионе противоэпидемических мероприятий общественники целенаправленно оказывают поддержку сельским медикам. Ранее активисты регионального отделения ОНФ и «Волонтеры-медики» в Коми передали сельским врачам и медсестрам Корткеросской центральной районной больницы пять тысяч медицинских масок, три тысячи перчаток, более 30 защитных костюмов, а также 500 флаконов антисептиков.

«Медики – герои нашего времени. На селе врачам, фельдшерам, медсестрам и санитаркам приходится еще труднее. В селах и деревнях живут очень много пожилых людей – это группа риска в любое время, а ведь в глубинке еще и плохие дороги, плохая связь. Работать медиком на селе даже без коронавируса уже подвиг. Мы продолжим оказывать поддержку сельской медицине и после победы над коронавирусной инфекцией», – прокомментировала участница акции #МыВместе, член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Иванова.

Помощь медикам республики – один из приоритетов работы волонтерского штаба акции #МыВместе в Коми. Ранее добровольцы передали крупные партии средств индивидуальной защиты в республиканскую инфекционную больницу, Коми республиканскую клиническую больницу, Сыктывкарскую станцию скорой медицинской помощи. Активисты регионального отделения ОНФ помогли обустроить под временный госпиталь для лечения больных COVID-19 мощности взрослой поликлиники в Усинске, а команда «Молодежка ОНФ» помогла обустроить временный госпиталь на территории спортивной школы олимпийского резерва №2 в Сыктывкаре.