ОНФ в Коми призвал власти Сыктывкара решить проблему с нечистотами, которые подтапливают дом на Печорской

Эксперты тематических площадок Общероссийского народного фронта «Экология» и «Жилье и городская среда» в Республике Коми обратились в администрацию Сыктывкара с просьбой принять меры по предотвращению загрязнения нечистотами территории в районе дома №46 на улице Печорской. За помощью к общественникам обратились местные жители.

Люди рассказали, что из-за поломки выгребной ямы многоквартирного двухэтажного здания нечистоты уже длительное время выливаются наружу и отравляют почву не только на территории дома №46, но и соседних строений, а также общественной территории. Выехав на место, эксперты регионального отделения ОНФ убедились в правдивости слов граждан и провели фотосьемку, зафиксировав таким образом указанные нарушения.

«Жители сообщили, что их жалобы во всевозможные инстанции не дали результата. Главная претензия людей – бездействие управляющей компании, которая, по мнению граждан, не принимает мер по устранению аварийности выгребной ямы. Тем самым не обеспечивается соблюдение санитарных норм не только для жителей дома, но и других граждан, так как загрязнению подвергается большая территория», – прокомментировала член регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки «Жилье и городская среда» в Коми Валентина Анфилатова.

Общественники также установили, что аварийная выгребная яма не только ведет к ухудшению экологической обстановки, но и разрушает фундамент здания: эксперты ОНФ зафиксировали трещину в капитальной конструкции дома. Между тем собственник канализационной системы, обслуживающей соседний дом № 50, согласен на присоединение водоотведения аварийного здания к своему канализационному колодцу. Дело в том, что территория дома № 50 особенно страдает от загрязнений.

Информацию по итогам рейда общественники направили в администрацию Сыктывкара, попросив принять меры для исправления ситуации с аварийной выгребной ямой, а также предложили мэрии рассмотреть вопрос о включении в программу капитального ремонта систем водоотведения и фундамента дома на улице Печорской, 46.

«Эксперты ОНФ готовы на площадке регионального отделения Народного фронта обсудить с представителями администрации Сыктывкара, надзорными органами и всеми заинтересованными сторонами сложившуюся ситуацию. Вопрос затрагивает экологическое благополучие и качество жизни граждан», – добавила Анфилатова.