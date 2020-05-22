Благодаря проекту ОНФ «Четыре лапы» спасено более 2 тыс. животных

21 мая организаторы всероссийского проекта Народного фронта «Четыре лапы» подвели итоги. Активистам проекта удалось собрать и передать на содержание животных 29 т корма и 220 тыс. руб. Этого хватит, чтобы закрыть потребности 26 организаций, обратившихся за помощью, на период пандемии.

«Очень важно понимать, что животные, которым мы помогли, – не просто кошки, собаки, лошади или птицы. Все они когда-то помогли или помогают сейчас справляться людям со сложными диагнозами, радовали, спасали от одиночества или искали детей. Команда проекта довольна результатами своей деятельности и благодарит всех, кто помогал нам помогать. Пандемия когда-то закончится, а хорошие воспоминания о добрых делах будут с нами всегда», – сказала руководитель департамента развития общественных инициатив Исполкома ОНФ Елена Мильто.

Так, в середине марта в Орловской области появился необычный волонтер – пони по имени Мэни из спортивно-оздоровительного центра. Лошадь приводили под окна детей, которые находились на самоизоляции, чтобы поздравить малышей с днем рождения. К началу апреля волонтеры обнаружили, что помощь нужна уже самому Мэни.

Из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, люди перестали посещать конюшню, где в обычное время проходили занятия по иппотерапии и адаптивной верховой езде. Заводчики стали испытывать сложности с закупкой кормов для животных-терапевтов. Тогда ОНФ и благотворительный фонд помощи животным «Я свободен» запустили проект «Четыре лапы».

Активисты поддержали иппотерапевтические НКО, приюты для бездомных животных, зоопарк, парк птиц, официальный конный поисковый отряд Liza Alert и реабилитационный центр диких зайцев «Дом зайца» в Московской области. Для последних Ассоциация фермеров Московской области выделила 82 кг корма.

Помощь активисты принимали и в виде пожертвований на сайте фонда-оператора.

«В ходе реализации проекта было собрано 220 тысяч рублей. Эта сумма будет распределена между 8 организациями, которым, к сожалению, помощь в виде кормов не поступила. Команда проекта благодарит всех, кто остался неравнодушным и помог животным в сложной ситуации», – сказала директор благотворительного фонда помощи животным «Я свободен» Ольга Ватомская.

В поддержку проекта активисты запустили акцию «Животные-герои» в соцсетях, чтобы привлечь внимание общественности к сбору средств в пользу животных. Рассказы о героических животных, животных-терапевтах и просто домашних питомцах можно прочитать под тегом #герои_4лапы.