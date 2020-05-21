Руководитель проекта ОНФ «Народный фермер» озвучил президенту предложения по улучшению сбыта сельхозпродукции

На онлайновом совещании с президентом России, лидером Народного фронта Владимиром Путиным, посвященном ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, руководитель проекта ОНФ «Народный фермер», председатель Союза сыроваров России Олег Сирота озвучил предложения по улучшению сбыта сельхозпродукции.

Он рассказал главе государства о проблемах фермеров, которые вынуждены работать в условиях прерывания цепочек продаж: «Сбыт – это самая большая уязвимость и главный тормоз в развитии малого бизнеса в сельском хозяйстве. Наш возможный сбыт постоянно сокращается. Во многих регионах в последние годы была тенденция к закрытию сельскохозяйственных рынков, а широко анонсированный сетями «зеленый коридор» для фермеров не работает и не сработает».

Сирота предложил создать современные нестационарные рынки в самых проходимых местах. Такие рынки должны принадлежать региональному правительству и организовываться со строгим соблюдением всех правил и норм ветеринарного контроля. Примером такой работы стали меры поддержки правительства Московской области и проект межрегиональных ярмарок, организованный мэрией Москвы. Второе предложение – предусмотреть не менее 20% мест на таких рынках для реализации фермерской продукции и одновременно с этим на примере Подмосковья утвердить программу поддержки местных производителей, чтобы часть этих мест на льготной или на паритетной основе доставалась местным производителям. Третье – выделить бесплатные торговые места под мобильную торговлю. Четвертое – создать условия для сбыта непосредственно на предприятии.

«Люди очень любят покупать у нас, фермеров, молоко, сыры, колбасу, ягоды прямо с поля или с фермеры. Мы ставим там обычно магазинчик – это две нестационарные бытовочки. Но в этом случае приходят проверяющие органы и говорят: «Слушайте, вы же сельхозземлю не по назначению используете». А мы там продаем собственную продукцию или продукцию нашего кооператива. И Росреестр в некоторых регионах штрафует за это дело. Мы просим очень урегулировать этот вопрос, чтобы мы могли сами продавать свою продукцию», – отметил Сирота.

Он также добавил, что фермеры страдают из-за завышенных тарифов на электроэнергию. Сейчас малые сельхозпредприятия вынуждены платить за электроэнергию в три раза больше населения и почти в два раза больше крупных промышленных предприятий. Путин попросил правительство РФ рассмотреть данный вопрос. Кроме того, президент поручил Минсельхозу, Минпромторгу и руководителям субъектов оказать поддержку фермерам в организации сбыта их продукции.