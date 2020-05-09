В Коми участники акции #МыВместе помогают жителям Сыктывкара провести «Бессмертный полк» в условиях самоизоляции

В Республике Коми участники акции #МыВместе помогают гражданам провести «Бессмертный полк» в условиях самоизоляции. В преддверии Дня Победы региональное отделение Общероссийского народного фронта совместно с Многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми (МФЦ) на безвозмездной основе организовали для жителей Сыктывкара изготовление портретов их родных и близких – участников Великой Отечественной войны. В канун 9 мая участники команды «Молодежка ОНФ» в Коми и волонтеры со всеми предосторожностями в период пандемии доставили портреты внукам и правнукам героев.

Гражданско-патриотическое движение по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны «Бессмертный полк» имеет широчайший отклик и поддержку жителей республики и всей России, граждан других стран. В этом году в связи с пандемией коронавируса «Бессмертный полк» проходит в онлайновом режиме: жители могут загрузить фотографии своих близких, участников Великой Отечественной войны, в соцсетях и на сайте polkrf.ru.

«Но мы также увидели, что у жителей есть запрос на изготовление непосредственно портретов своих близких – таких, с которыми люди каждый год участвуют в шествии «Бессмертного полка». Изготовить такие портреты в условиях противоэпидемических ограничений сейчас трудно – предприятия сферы услуг не работаю или работают ограниченно, да и денег у многих людей не хватает. Участники акции взаимопомощи #МыВместе – активисты ОНФ в Коми и сотрудники МФЦ — решили помочь людям», — прокомментировала член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Иванова.

Информация об инициативе была заранее распространена в социальных сетях с адресом электронной почты ОНФ в Коми, куда необходимо направлять заявки на изготовление портретов участников и ветеранов Великой Отечественной войны. Поступило несколько десятков заявок.

Некоторые обратившиеся жители сообщили подробности о подвиге своих родных. Например, герой — красноармеец Рабоче-крестьянской Красной Армии Владимир Суханов участвовал в боях по защите родины на Брянском фронте, был ранен в октябре 1943 г.

Еще люди интересовались, правда ли что изготовление портретов и их доставка – это бесплатно. И искренне благодарили участников акции #МыВместе за хорошее и нужное начинание, когда получали подтверждение, рассказали активисты ОНФ в Коми.

«Много заявок, конечно, не ждали. Ведь у многих уже есть такие портреты своих близких — защитников отечества. Люди ведь каждый год участвуют в шествии «Бессмертного полка». Но у кого-то еще нет таких портретов, сделанных на основе фотографий героев. Участники акции #МыВместе рады, что помогли людям и акции «Бессмертный полк» такой посильной помощью и поддержкой», — отметила руководитель МФЦ Республики Коми Наталья Жегунова.