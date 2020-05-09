МыВместе и «Дорожное радио» запустили радиомарафон «Их Победа, наша память…»

Участники акции #МыВместе и «Дорожное радио» в преддверии 9 Мая запустили радиомарафон «Их Победа, наша память…», благодаря которому воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны смогла услышать вся страна. Каждый день в эфире радиостанции звучат истории военных лет, напутствия новому поколению из уст победителей.

По словам заместителя руководителя Исполкома ОНФ по информационной политике Ирины Плещевой, Общероссийский народный фронт выступил с этой инициативой, чтобы направить послание ветеранов Великой Отечественной войны гражданам в самые разные уголки страны: «С каждым годом у нас все меньше возможностей поговорить с этими уникальными людьми. Мы считаем своим долгом собрать их воспоминания и донести до слушателей, чтобы узнать о той войне не только из книжек, фильмов, но и из первых уст. Чтобы уверенно смотреть в будущее, надо помнить прошлое. Забывая – мы теряем»

«Радио – это уникальная возможность донести контент до любого уголка планеты. Музыка, новости, голоса и истории людей. Но, к сожалению, все реже мы слышим голоса ветеранов, ведь годы берут свое. Поэтому особенно важно, что мысли и наследие тех, кто прошел через войну и внес свой вклад в Великую Победу, звучали и были услышаны по всей стране. Я благодарен Народному фронту за эту идею и те истории ветеранов, которые они собрали в сегодняшних непростых условиях распространения коронавируса. Уверен, что слова этих замечательных людей попадут в сердце каждому гражданину России и напомнят о человеческом героизме, лишениях военных лет и необходимости верить в лучшее», – отметил российский радио- и телеведущий Роман Емельянов.

Легендарная летчица Галина Павловна Брок-Бельцова, единственная оставшаяся в живых из знаменитого полка «Ночные ведьмы», рассказала о случае на фронте, когда в полете отказал один из моторов самолета и он шел на цель без прикрытия: «Шли одни, согласовав с экипажем: «Идем без прикрытия!» Отбомбили. На обратном пути два немецких истребителя пытались нас сбить. Отбивались, как могли! Вскоре к нам подошли наши истребители и проводили до аэродрома».

Михаил Петрович Зорин был взят в армию и направлен в Невскую Дубровку. Однажды немцы заманили советские войска в перестрелку. Они засекли все боевые точки, а вечером открыли по ним огонь. «Но наши их перехитрили. Когда немцы открыли огонь, мы замолкли и после прекращения огня отошли в сторону Невы. И когда фашисты вошли в образовавшийся «мешок», мы их тут и перебили», – поделился воспоминаниями ветеран.

Гвардии подполковник военно-воздушных сил Николай Иванович Кульпов во время Великой Отечественной войны летал на штурмовике Ил-2. Во время подготовки операции «Багратион» по освобождению Белоруссии на переправе образовалось большое скопление немецких войск. Николай Иванович получил задание разбомбить переправу. «Ведущий бросил бомбы, у него легли они мимо цели. А я две сотки бросил чуть позже и влепил прямо по центру. И вот у меня уже какой-то авторитет в глазах сослуживцев появился! Даже боевой листок выпустили».

Все ветераны, истории которых можно услышать в эфире «Дорожного радио», принимали участие во всероссийском фотопроекте «75 правил жизни победителей», организованном ОНФ.

«Марафон продлится несколько дней, – отметил заместитель руководителя Исполкома ОНФ Артем Бичаев. – Его суть состоит в том, чтобы ветераны поделились своей мудростью, воспоминаниями о событиях военных лет, нерассказанными историями и своими эмоциями. Чтобы в канун 75-летия Великой Победы состоялся живой разговор с настоящими героями. Думаю, что это уникальная возможность для всех нас».