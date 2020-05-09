Эксперты ОНФ предложили поправки в КоАП, которые помогут защитить водителей от ошибочных штрафов

Эксперты рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» направили письмо заместителю главы Минюста России Денису Новаку с предложением внести изменения в текущую редакцию проекта нового Кодекса РФ об административных правонарушениях. В частности, в целях сохранения права на качественную защиту водителей они предложили установить срок привлечения к ответственности за нарушения, выявленные при использовании автоматических средств фиксации нарушений, – трое суток с момента регистрации правонарушения.

Также в законопроект Минюста предлагается включить классификацию нарушений правил дорожного движения по грубости и степени общественной̆ опасности: нарушения низкой степени опасности – все нарушения, для которых предусмотрено наказание в виде штрафа; нарушения средней степени опасности – все нарушения, для которых предусмотрено наказание в виде штрафа или в виде лишения права управления транспортным средством; нарушения высокой степени опасности – все нарушения, для которых предусмотрено безальтернативное наказание в виде лишения права управления транспортным средством, административного ареста или исправительных работ.

Кроме того, предлагается установить в законопроекте систему предупреждений для впервые проштрафившихся водителей, совершивших правонарушение низкой степени опасности. Если у водителя меньше пяти незначительных нарушений за год и отсутствуют нарушения других категорий, то по нарушениям, где присутствует альтернатива (штраф или лишение), должен применяться только штраф.

Для тех случаев, когда собственник автомобиля не является виновным лицом, предлагается прописать в законопроекте упрощенную процедуру освобождения собственника от ответственности по электронному уведомлению от другого водителя. А если владелец продал транспортное средство, по мнению экспертов, необходимо в законопроекте предусмотреть отдельную упрощенную процедуру снятия ответственности с такого водителя с использованием портала государственных услуг Российской Федерации.

«Внося поправки в текущую редакцию КоАП, мы не отказываемся от версии, предложенной нами на круглом столе ОНФ с представителями Министерства юстиции и ГИБДД, – пояснил руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов. – Наша рабочая группа считает риск-ориентированный подход в КоАП очень перспективным, самое главное – позволяющим добиться справедливости и одновременно безопасности, если говорить о дорожном движении. Очевидно, что многие предложения должны быть предварительно проверены и протестированы в рамках специального научного эксперимента, однако уже сейчас можно создать юридический задел для имплементации риск-ориентированного подхода в будущем. Мы очень надеемся, что текущая ситуация, когда, несмотря на все ошибки и огрехи системы, именно водитель должен доказывать свою невиновность, а ему никто ничего не должен, будет преломляться».

«Мы считаем, что быть страной-лидером по числу взимаемых штрафов – это совсем не забота о безопасности, ведь нарушение уже произошло. Если говорить о наведении порядка на дорогах и реальном сокращении числа аварий, здесь уместен подход мотивирования водителей к аккуратному и внимательному управлению автомобилем. Но при таком подходе нужен не только кнут, поэтому эксперты рабочей группы внесли предложение не штрафовать водителей за первое негрубое нарушение за год», – добавил Шкуматов.

Напомним, что на этапе обсуждения законопроекта эксперты ОНФ и общества «Синие ведерки» предложили закрепить принцип презумпции невиновности при фиксации нарушений с помощью камер. Однако представители Минюста приняли решение сохранить действующий принцип: за нарушения правил дорожного движения в случае фиксации их с помощью специальных технических средств к ответственности привлекаются автовладельцы. Вместе с тем в законопроект включили и новые положения, учитывающие предложения экспертов ОНФ.