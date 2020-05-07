МыВместе: активисты ОНФ в Коми помогли перепрофилировать спортшколу в Сыктывкаре под больницу для пациентов с коронавирусом

В Коми участники акции #МыВместе – активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта и команда «Молодежки ОНФ» в республике – помогли обустроить больницу для больных COVID-19 на площадях спортивной школы олимпийского резерва №2 в Сыктывкаре. В течение нескольких дней общественники разгружали и размещали мебель и оборудование. Больница на 100 мест с реанимацией – это резерв на случай распространения коронавирусной инфекции. Новые больничные мощности уже полностью готовы к приему пациентов.

«Мы сообщили в оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Республике Коми о созданной волонтерской группе быстрого реагирования для оказания помощи медикам в перепрофилировании больниц под прием пациентов с коронавирусом (такие волонтерские группы созданы в 63 субъектах Федерации). И получили просьбу о содействии в обустройстве мощностей спортивной школы олимпийского резерва №2 в Сыктывкаре для приема больных. Конечно же, сразу же откликнулись и принялись за работу», – рассказал участник команды «Молодежка ОНФ» в Коми Бейоглан Мамедов.

Общественники в течение нескольких дней разгружали оборудование и мебель для больницы – столы, тумбы, кушетки, кровати, шкафы, стулья. Мебель привезли из строящегося нового корпуса санатория «Серегово» в Княжпогостском районе, который пока не открыт, поэтому необходимый инвентарь и мебель временно переместили для обустройства больницы, где они сейчас наиболее необходимы. Медицинское оборудование новых больничных мощностей монтировали квалифицированные специалисты, пояснили активисты ОНФ в Коми.

Участники акции #МыВместе в Коми отметили, что все волонтеры при помощи в перепрофилировании больницы под прием пациентов с коронавирусом были обеспечены средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками, антисептиками.

Ранее активисты ОНФ в Коми организовали волонтерскую бригаду в Усинске для помощи в обустройстве мощностей взрослой городской поликлиники под госпиталь для лечения больных COVID-19. Общественники в течение нескольких дней помогали разгружать и монтировать мебель, привлекли к этой работе волонтеров из других организаций.

Участники акции #МыВместе в Коми в постоянном режиме помогают лечебно-профилактическим учреждениям в период эпидемии коронавирусной инфекции. Благодаря помощи предпринимательского сообщества в ежедневном режиме медикам республиканских и городских лечебно-профилактических учреждений доставляются горячие обеды. Более двух тысяч медицинских масок активисты ОНФ в Коми и «Волонтеры-медики» передали в республиканскую клинической больницу и на Сыктывкарскую станцию скорой медицинской помощи.

«В Коми единый волонтерский штаб #МыВместе активистов регионального отделения Общероссийского народного фронта, представителей Всероссийского общественного движения добровольцев «Волонтеры-медики», региональной команды «Молодежки ОНФ», участников общественной организации «Доброштаб Республики Коми» уже оказал помощь более двум тысячам гражданам региона пожилого возраста и многодетным семьям, находящимся на самоизоляции в условии пандемии. Эта работа будет продолжаться до снятия всех ограничительных мер», – прокомментировала член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Иванова.

Напомним, акция #МыВместе проводится во всех регионах страны. Телефон горячей линии работает в круглосуточном режиме: 8 (800) 200-34-11. Предложить свою помощь или стать волонтером может любой желающий, позвонив по указанному номеру или зарегистрировавшись на сайте мывместе2020.рф.