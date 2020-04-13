Жительница Пажги снабжает своих земляков рукодельными масками, передавая их в штаб акции #МыВместе в Коми

Прочные, многоразовые и очень красивые – именно такие маски шьет и передает людям через штаб акции #МыВместе в Республике Коми жительница села Пажга Сыктывдинского района Яна Потапова. Помощь девушки оказалась как нельзя кстати, ведь масок в аптеках катастрофически не хватает.

«Образование у меня – портной-закройщик. Два года назад создала в социальной сети «ВКонтакте» сообщество «Швейная лавка» и стала использовать шитье как хобби, совмещая с основной работой. Но сейчас, в разгар пандемии коронавируса, я решила обеспечить масками всех желающих», – рассказала Потапова.

Она пояснила, что шьет маски из хлопчатобумажных тканей – сатина, ситца и других. В сообществе она дала объявление, что шьет маски бесплатно. Люди сразу стали обращаться. Часть масок девушка раздает в Пажге, но большую часть передает гражданам в Сыктывкаре через региональный штаб акции #МыВместе.

«Хочу, чтобы граждане с серьезностью относились к ситуации в мире и старались соблюдать режим самоизоляции. Помогая людям, тем самым помогаешь себе», – пояснила жительница Пажги.

Общественники добавили, что маски у Потаповой красивые и практичные – их можно стирать, кипятить и использовать повторно неограниченное количество раз.

Напомним, на прошлой неделе организаторы акции #МыВместе по оказанию помощи пожилым и маломобильным людям в условиях распространения коронавирусной инфекции запустили проект «Подари маску» по их массовому благотворительному пошиву. В нем уже участвуют 62 региона и задействованы около 800 швей. Планируется, что в апреле будет выпущено и бесплатно передано медицинским учреждениям и гражданам, среди которых многодетные семьи и пожилые люди, около 200 тыс. масок по всей стране.

«Мониторинги Народного фронта в Коми показывают, что защитных масок в регионе действительно не хватает. Пока такая ситуация наблюдается не только в республике, но и по всей стране. Поэтому помощь по пошиву масок для всех нуждающихся – это большое подспорье. Активисты ОНФ в Коми и штаб акции #МыВместе будут всячески поддерживать это начинание», – прокомментировала участница акции #МыВместе, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми Елена Шумилова.

Акция #МыВместе проводится во всех регионах страны. Телефон круглосуточной горячей линии: 8 (800) 200-34-11. Предложить свою помощь или стать волонтером может любой желающий, позвонив по указанному номеру или зарегистрировавшись на сайте мывместе2020.рф.