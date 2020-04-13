В социальных сетях стартовал конкурс «Молодежки ОНФ» #КосмосНаш

12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики. В этот день в 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин совершил первый в истории космический полет. Его корабль «Восток» осуществил полноценный орбитальный облет Земли за 108 минут. В честь праздника «Молодежка ОНФ» запустила онлайн-конкурс #КосмосНаш.

Участникам конкурса предлагается создать ракету из подручных материалов или спеть песню на космическую тему. Главное – снять процесс на видео и выложить под хештегом #КосмосНаш. Победители получат сертификаты участников и сувениры от «Молодежки ОНФ» для всей семьи.

Конкурс продлится с 12 по 21 апреля.