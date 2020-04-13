В ОНФ предложили ускорить начало работы банковских омбудсменов

Несмотря на усилия правительства, законодателей и Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг в условиях пандемии, многие заемщики не могут воспользоваться мерами государственной поддержки. Исправить ситуацию поможет ускорение начала работы банковских финомбудсментов и развертывание системы медиации. Об этом заявила в воскресенье руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева на ежегодном Санкт-Петербургском международном юридическом форуме (СПМИЛФ), проходящем в этом году в онлайн-формате.

«Общероссийский народный фронт уже довольно давно ведет мониторинг уровня закредитованности, и я могу сказать, что нормы, принятые в последнее время, ощутимо улучшают ситуацию. Государство несколько лет активно стимулировало ипотеку, и у нас достаточно мало заемщиков, вписывающихся в лимиты 1,5 миллиона, особенно в крупных городах. Мы не можем не приветствовать увеличение лимитов по ипотеке для предоставления кредитных каникул. Но есть вторая сторона вопроса – лимиты по потребительским кредитам для граждан и малого бизнеса. Средний размер по России такой ссуды в реальности значительно выше, чем предполагали законодатели, поэтому многие заемщики всерьез опасаются дефолтов», – подчеркнула Лазарева.

Она рассказала, что в консультационный центр по ипотечным и кредитным каникулам Народного фронта поступает большое количество обращений заемщиков, которые не могут документально подтвердить снижение доходов и получают отказы. Также в своих обращениях граждане отмечают техническую неготовность банков к оперативной настройке банковских систем для реализации функционала кредитных каникул и отсутствие четкой правовой и документарной позиции по основаниям для возможности использования кредитных каникул.

Сейчас потребители не успевают разобраться с тем, как новые меры поддержки и защиты прав потребителей работают на практике. Очень большой процент заемщиков не осознает, что кредитные каникулы – это не списание или прощение долгов, а их рестуктуризация. Для многих неприятным сюрпризом становится сообщение, что даже во время каникул по кредитам и займам начисляются проценты.

«Очень важно поддерживать потребителя сейчас, но также нужно думать и о том, что будет после пандемии. В перспективе мы рискуем столкнуться с большим количеством претензий со стороны заемщиков по отношению к банкам. Поскольку сейчас принимается достаточно большое количество мер, они не отработаны, и кредиторы их трактуют по-своему. На наш взгляд, сейчас жизненно необходимо в ускоренном порядке в связи с экономической ситуацией ускорить начало работы банковских финомбудсменов. Потребители сейчас становятся более уязвимыми и отчаянно нуждаются в оперативном развертывании системы медиации», – заключила Лазарева.