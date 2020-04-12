В Коми участники акции #МыВместе присоединяются к новому проекту «Подари маску»

В Коми жители присоединяются к проекту «Подари маску», который запустили участники акции #МыВместе с целью массового благотворительного их пошива и передачи гражданам, пожилым людям, многодетным семьям и медицинским работникам. Жительница села Пажга Сыктывдинского района Яна Потапова шьет маски и передает их людям через единый волонтерский штаб ОНФ и «Волонтеров-медиков» в Республике Коми. Она изготовила и передала уже сотни масок. Созданные ее руками индивидуальные средства защиты прочные и очень красивые.

«У меня образование портной-закройщик. Два года назад создала в социальной сети ВКонтакте сообщество «Швейная лавка» и стала шитье использовать как хобби, совмещая с основной работой. Но сейчас, в столь сложное время пандемии коронавируса решила обеспечить масками всех желающих. Ведь в аптеках их нет», — рассказала Яна Потапова.

Девушка пояснила, что шьет маски из хлопчатобумажных тканей — сатина, ситца и других. В сообществе она дала объявление, что шьет маски бесплатно. Люди сразу стали обращаться. Часть масок девушка раздает в Пажге, но большую часть передает гражданам в Сыктывкаре через единый штаб ОНФ и «Волонтеров-медиков» в Коми.

«Хочу, чтобы люди с серьезностью относились к ситуации в мире и старались соблюдать режим самоизоляции. Ведь помогая людям, тем самым помогаешь себе», — пояснила жительница Пажги.

Активисты ОНФ в Коми рассказали, что организаторы акции #МыВместе решили объединить усилия таких неравнодушных граждан и запустили проект «Подари маску». В нем уже участвуют 62 региона и задействованы около 800 швей. Планируется, что в апреле будет выпущено и бесплатно передано гражданам, многодетным семьям, пожилым людям и медицинским учреждениям около 200 тыс. масок по всей стране.

«Мониторинги Народного фронта в Коми показывают, что защитных масок в регионе действительно не хватает. Пока такая ситуация наблюдается не только в Коми, но и по всей стране. Поэтому помощь по пошиву масок для всех нуждающихся – это очень важная инициатива. Активисты ОНФ в Коми и волонтерский штаб будут всячески поддерживать это начинание», — прокомментировала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми Елена Шумилова.

Напомним, акция #МыВместе проводится во всех регионах страны. Телефон круглосуточной горячей линии: 8 (800) 200-34-11. Участники акции: ОНФ, Фонд «Росконгресс», Ассоциация волонтерских центров, Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики», «Волонтеры Конституции», ПАО «Ростелеком», предприниматели, НКО и обычные граждане. Через горячую линию или на сайте мывместе2020.рф каждый может предложить свою помощь или стать волонтером.