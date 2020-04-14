ОНФ просит правительство, выполняя поручения президента, учитывать: предприниматели будут начинать практически с нуля

В ОНФ с энтузиазмом восприняли поручения президента, направленные на помощь социально ориентированным некоммерческим организациям. Поддержать те НКО, которые участвуют в мероприятиях по поддержке граждан в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, Владимир Путин распорядился в рамках перечня поручений по итогам встречи с представителями предпринимательского сообщества, состоявшейся 26 марта 2020 г.

«Только в рамках нашей акции «НКО-мобилизация» под эгидой #МыВместе к практической работе удалось привлечь больше 400 НКО в регионах. Рассчитываем, что правительство оперативно подготовит список мер и учтет те пожелания «третьего сектора», о которых говорили и ОНФ, и Общественная палата, и различные ассоциации, – прокомментировал поручение президента заместитель руководителя Исполкома ОНФ Дмитрий Поликанов. – Тем более что часть этих мер не требуют финансовых затрат и будут работать и в посткоронавирусную эпоху».

«В этот непростой период наши НКО кормят, шьют маски, поддерживают бабушек психологически, развлекают детей, собирают и дарят компьютеры многодетным семьям со школьниками, поздравляют с днем рождения нестандартным способом детей и пожилых, находящихся на карантине. А также автоволонтерят, подвозя врачей, пекут медработникам торты и хлеб, заботятся, предоставляя средства защиты», – добавила руководитель департамента развития общественных инициатив ОНФ Елена Мильто.

Руководитель проекта «Профстажировки 2.0», член Общественной палаты РФ Илья Семин сообщил, что в ближайшее время Народный фронт направит предложения по повышению доступности кредитования малого и среднего бизнеса.

«Мы предложили правительству ввести годовую рассрочку по уплате отложенных налогов, чтобы через шесть месяцев можно было по частям в течение года выплачивать долги по налогам, а не одной большой суммой всего долга за шесть месяцев. Президент и правительство оперативно отреагировали на просьбы общественников и представителей предпринимательского сообщества. Очень важно, что мера прорабывается, это даст малым и средним предпринимателям возможность с меньшими потерями пройти этот непростой период. В ходе встречи с предпринимателями мы также предлагали другие меры, в том числе беспроцентные кредиты на выплаты зарплат. Уже сейчас видно, что механизм почти не работает, поскольку банки усложняют процедуру выдачи кредитов и снижают суммы», – отметил Семин.

По мнению руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, очень важно, чтобы правительство, выполняя поручения президента, помогало предприятиям, которые по-настоящему в этом будут нуждаться, и поддержка была бы не консультационной и образовательной, а в виде субсидирования затрат. Сейчас малому и среднему бизнесу нужна будет оперативная помощь, уверена эксперт.

«Если поддержка будет осуществляться в логике Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), ее не смогут получить 2/3 предпринимателей из числа тех, кому она необходима. А ведь пострадали не только отдельные отрасли, малый и средний бизнес в целом пострадал, – напомнила Лазарева. – У предпринимателей может быть несколько ОКВЭД в уставе, до пандемии, возможно, основной была одна деятельность, при перепрофилировании станет другая. И если их из-за этого не признают пострадавшими, они не смогут воспользоваться полноценно кредитными и налоговыми каникулами. Поэтому важно, чтобы не по ОКВЭД, а по показателям финансово-хозяйственной деятельности оказывались меры поддержки».

Также отметив ценность поручения о поэтапной выплате налоговой задолженности, она напомнила, что окончание карантинных мер и налоговых каникул не будет автоматически означать, что предприятия восстановились.

«Весь малый и средний бизнес в новой реальности нужно будет расценивать как стартапы. А стартапам нужно время, чтобы обеспечить себя необходимым доходом. И это небыстрый процесс. Важно, что дается время наработать средства на погашение финансовой задолженности, и мы надеемся, что выполнение поручений в этой части позволит создать условия для того, чтобы предприятия заново запустились», – сказала Лазарева.