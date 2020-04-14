ОНФ представил итоги опроса оценивших дистанционное обучение родителей и школьников

Эксперты проекта ОНФ «Равные возможности – детям» и фонда «Национальные ресурсы образования» опросили по всей стране 2401 родителя учащихся 1-11 классов и 2695 школьников от 13 до 18 лет об их оценках дистанционного обучения. Исследование проведено в конце марта после приостановки занятий в школах. Подавляющее большинство родителей (70%) уверены, что дистанционным обучением школу заменить невозможно, а 60% подростков не хотели бы постоянно учиться удаленно.

Все онлайн-платформы, которыми ученики пользуются в период дистанционного обучения, сейчас работают с перебоями. О сбоях обучающих онлайн-платформ сообщили 88% использовавших их детей. Готовые видеоуроки на различных ресурсах смотрели 54% опрошенных учеников, 50% выполняли задания на онлайн-платформах.

Неготовность детей к самоорганизации во многом стала причиной роста нагрузки на родителей, который заметили 48% опрошенных. 62% считают, что у их детей снизилась мотивация к учебе, 9% – повысилась. При этом 55% респондентов скорее или полностью удовлетворены тем, как школа решает вопросы с обучением в период карантина. 45% родителей указали на недостаток онлайн-общения с учителями, которые устраняются от процесса обучения.

В новом дистанционном режиме обучения 21% ребят увидели для себя новые возможности, им стало интересно попробовать учиться по-другому. Хотя шесть из десяти детей и уверены, что учиться в классе все же интереснее, чем дистанционно, для 40% ребят удаленное обучение оказалось психологически более комфортным. Треть опрошенных считают, что в удаленном режиме они учатся так же продуктивно, как и в стенах школы, 27% уверены, что к экзаменам можно успешно подготовиться и дистанционно. Почти четверть учеников выразили желание учиться дистанционно и дальше – по учебникам или онлайн. Для 65% учащихся по-прежнему в ходе очных занятий проще запоминать и понимать новый материал.

Более половины подростков (57%) стали чувствовать нехватку общения с другими учениками, 45% – нехватку общения с педагогами. При этом за период карантина с 54% до 49% снизилась доля подростков, которые чувствуют себя одинокими, даже общаясь в социальных сетях. 77% школьников отметили увеличившийся объем заданий для самостоятельной работы, 49% – повысившуюся утомляемость.

Дистанционными в последние три недели стали не только уроки, но и детские кружки – 12% родителей сообщили, что занятия, которые посещал ребенок до пандемии, также перешли в онлайн.

Несмотря на нынешние проблемы дистанционного образования, эксперты ОНФ считают, что после первого шока и появления новых специалистов по налаживанию дистанционного образования интерес к нему значительно вырастет, в том числе с точки зрения получения дополнительного образования.