«Подари маску»: На сайте #МыВместе2020.рф теперь можно внести пожертвование на пошив масок

Из-за распространения коронавируса в России в ряде регионов возник дефицит средств индивидуальной защиты, в том числе медицинских масок. Общероссийский народный фронт совместно с всероссийским общественным движением «Матери России», ассоциации волонтерских центров и Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» запустил акцию «Подари маску». К ней присоединились волонтеры из 62 регионов страны.

Сегодня на сайте МыВместе2020.рф заработала специальная кнопка «Подари маску». С ее помощью каждый гражданин сможет пожертвовать любую сумму, которая уйдет на закупку материала и вознаграждение швей. Напомним, волонтерами-швеями часто становятся граждане пожилого возраста. Они помогают наращивать производство дефицитных масок.

В ходе акции около 800 швей-волонтеров, в том числе активисты из некоммерческого сектора, сошьют более 186 тыс. защитных масок из ситца, бязи или марли. Средства индивидуальной защиты будут переданы многодетным семьям с несовершеннолетними детьми, медработникам, волонтерам и пожилым людям.

Стоимость одной маски на сайте составляет 50 руб. На вознаграждение за работу пожилому волонтеру пойдет 25 руб. с каждой маски.

Планируется, что к концу апреля в каждом регионе-участнике будет выпущено около 3 тыс. защитных масок. Акция реализуется в рамках проекта «НКО-мобилизация ОНФ».

«В ходе проекта «Мы вместе» тысячи добровольцев откликнулись на призыв помочь тем, кому тяжело. Средства защиты – одно из самых востребованных направлений, где сегодня нужна наша помощь. Призываю всех неравнодушных граждан нажать на кнопку «Подари маску» и помочь нам и нашим партнерам по некоммерческому сектору поддержать нуждающиеся семьи, медработников и пожилых граждан», – отметила руководитель Департамента общественных инициатив ОНФ Елена Мильто.