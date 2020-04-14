От предпринимателей – продукты, от граждан – маски: акция #МыВместе в Коми становится народной

В Республике Коми штаб акции #МыВместе по оказанию помощи пожилым, маломобильным гражданам и медикам в период пандемии коронавируса помог уже около 350 гражданам почти во всех муниципалитетах региона. К акции присоединяются все больше неравнодушных людей и предпринимателей.

Так, в городе Ухте предприниматель, торгующий фруктами и овощами, начал формировать из своей продукции наборы для находящихся на самоизоляции малоимущих граждан.

«Один предпринимателей из Ухты, попросивший не называть свою фамилию, собрал 25 бесплатных продуктовых пакетов для малоимущих и многодетных семей. Все эти наборы волонтеры доставили нуждающимся жителям муниципалитета», – рассказала участница акции #МыВместе, участница команды «Молодежки ОНФ» в Коми Дарья Крепышева.

В Сыктывкаре благодаря поддержке предпринимательского сообщества приготовлены и доставлены горячие обеды для медиков республиканской инфекционной больницы, Сыктывкарской и Эжвинской станций скорой медицинской помощи, консультативно-диагностического центра, больницы Эжвинского района и Территориального центра медицины катастроф. Такая помощь осуществляется в ежедневном режиме. Почти ежедневно она расширяется и охватывает все больше медицинских учреждений, пояснили активисты Общероссийского народного фронта в Коми.

В частности, к работе штаба акции #МыВместе присоединились пиццерия «Милано», ресторан «Тбилисо» и предприятие «Настоящая пекарня» в Сыктывкаре. Предприниматели будут готовить бесплатную пиццу и обеды для медиков, а также свежую бесплатную выпечку для продуктовых наборов пожилым и малоимущим гражданам. Ранее к акции #МыВместе присоединилось сыктывкарское кафе «Мангал».

Больше становится и участников проекта «Подари маску» по их массовому благотворительному пошиву, который запустили организаторы акции #МыВместе. В проект включаются как жители республики, так и организации. Например, региональный Центр развития активного долголетия организовал пошив масок пожилыми людьми. В центре отметили, что участники находятся дома и строго соблюдают режим самоизоляции. За первую неделю проекта они изготовили 343 многоразовые маски, которые были отправлены в Клинический кардиологический диспансер в Сыктывкаре, в обсерватор в поселке Верхняя Максаковка, ветеранам Союза женщин Республики Коми и одиноко проживающим пенсионерам и инвалидам учреждений социального обслуживания.

Кроме того, активисты регионального отделения ОНФ и «Волонтеры-медики» благодаря поддержке предпринимательского сообщества передали 1,5 тыс. медицинских масок республиканской клинической больнице и Сыктывкарской станции скорой медицинской помощи. Маски также направлены волонтерам акции #МыВместе в Воркуту, Инту, Печору и Ухту.

«Акция #МыВместе становится действительно народной. В столь сложное время распространения новой коронавирусной инфекции пожилые малоимущие граждане и медики не остаются без внимания. Уже 300 жителей Республики Коми официально стали волонтерами акции. Еще больше неравнодушных граждан оказывают посильную помощь», – прокомментировала участница акции #МыВместе, член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Иванова.

Напомним, акция #МыВместе проводится во всех регионах страны. Кол-центр работает в режиме 24/7. Телефон горячей линии: 8 (800) 200-34-11. Предложить свою помощь или стать волонтером может любой желающий, позвонив по указанному номеру или зарегистрировавшись на сайте мывместе2020.рф.