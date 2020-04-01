В работу штаба ОНФ и «Волонтеров-медиков» в Коми включились все муниципалитеты региона и предпринимательское сообщество

В работу волонтерского штаба ОНФ и «Волонтеров-медиков» в Коми по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам в условиях распространения коронавируса включились министерство образования, науки и молодежной политики республики, местные администрации, депутаты Госсовета Коми и предпринимательское сообщество, представители которого бесплатно возят волонтеров.

В работе волонтерского штаба принимают участие активисты Народного фронта, команда «Молодежки ОНФ», «Волонтеры-медики» и Ассоциация волонтерских центров. Включились также депутаты Госсовета Коми и предприниматели. Волонтерский штаб уже оказал помощь людям в Сыктывкаре, Ухте, Воркуте, Микуни и Троицко-Печорске.

Активисты ОНФ в Коми рассказали, что пожилые люди в основном просят купить самые обычные продукты первой необходимости: молоко, хлеб, крупы, масло. Также общественники покупают необходимые для людей лекарства. Достигнута договоренность с ГУП «Государственные аптеки Республики Коми» о том, что волонтеры смогут получать для пожилых граждан, находящихся на самоизоляции, бесплатные льготные лекарства.

Люди благодарят активистов ОНФ и волонтеров за оказанную помощь.

«Спасибо большое! Вы молодцы, без вас бы я просто не справилась», – сказала общественникам пожилая сыктывкарка Ираида Бахтина. Женщина в знак благодарности также пригласила общественников к себе на чай. Однако волонтеры отказались входить в квартиру.

«Мы поблагодарили пенсионерку за приглашение. И провели небольшую разъяснительную работу: объяснили, что во время ограничительных мероприятий с целью предотвращения распространения коронавируса гражданам важно соблюдать условия самоизоляции. Поэтому приглашать входить в помещение никого не нужно, также важно соблюдать дистанцию при передаче продуктов и лекарств. Эти все требования общественники соблюдают неукоснительно. Ведь самое главное – это жизнь и здоровье пожилых людей, тех, кому мы помогаем», – прокомментировала эксперт регионального отделения ОНФ в Коми Елена Помаскина.

К работе волонтерского штаба присоединился председатель комитета по социальной политике Госсовета Коми, председатель совета республиканского отделения «Деловая Россия» Сергей Артеев.

«И вот я – волонтер. Прошел инструктаж, получил маски и отправился выполнять первое задание. Оно было несложным – пожилой женщине, которая не выходит из дома, нужно было приобрести и доставить домой лекарства и продукты. Отмечу, что в волонтерских штабах ОНФ, которые действуют по всей стране, очень строгие правила. И в сегодняшней ситуации их нужно обязательно исполнять», – рассказал депутат.

Напомним, такие добровольческие штабы Народного фронта и «Волонтеров-медиков» заработали по всей стране. Создана единая горячая линия, по телефону которой пожилые и маломобильные граждане могут оставить заявку волонтерам: 8 (800) 200-34-11.