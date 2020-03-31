Штаб поддержки малого и среднего бизнеса ОНФ собирает предложения от предпринимателей, чтобы передать их власти

Народный фронт открыл штаб поддержки малого и среднего бизнеса. Так в ОНФ отреагировали на большое количество обращений предпринимателей на горячую линию. В приложении «ОНФ. Помощь» создана специальная кнопка, а также разработан чат-бот (https://teleg.one/onf_business_bot).

«Малый и средний бизнес обеспечивает общество рабочими местами, поддерживает благотворительные фонды и НКО. Бизнес может быть и маленький – пекарня у дома, обувная мастерская, но в общей массе – это сердце экономики нашей страны, – заявила член штаба, руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. – Мы хотим помочь, хотим собрать все «головные боли» отчаявшихся в кризисной ситуации предпринимателей, и так как причина у этих болей одна, то и решение нужно системное. Видим смысл нашего штаба в том, чтобы катализировать правильные действия в отношении предпринимателей, в том числе действия власти».

С помощью созданных компанией «Метабот» при поддержке ОНФ сервисов предприниматели могут сообщить о своей проблеме, возникшей в связи с мерами, предпринятыми против распространения коронавируса, а также предложить власти пути решения. ОНФ и партнеры, в числе которых – московское общество оценщиков «Кредитный правозащитник», Национальная юридическая служба «Амулекс», Ассоциация юристов России, ООО «Патронус», предоставляют квалифицированных консультантов, которые дадут юридические или экономические рекомендации, объяснят возможности применения правовых актов, выпущенных в связи с ситуацией в стране. Также эксперты донесут предложения предпринимателей до должностных лиц, от которых зависит реализация этих инициатив.

«Очевидно, что в сложившейся обстановке малый бизнес – это слабое звено. Поэтому ОНФ не мог остаться равнодушным к проблемам предпринимательского сообщества, – рассказала руководитель департамента развития общественных инициатив ОНФ Елена Мильто. – Когда по всем нашим каналам, в том числе через сети, стали поступать обращения от предпринимателей, мы поняли, что нужно объединить ресурсы ОНФ и направить их на помощь малому и среднему бизнесу. На сайте ОНФ открыта страница с новостями и документами, касающимися налоговых, кредитных и прочих изменений в период пандемии. В приложение «ОНФ. Помощь» и новый чат-бот уже пошли первые заявки».

ОНФ представил Владимиру Путину предложения по поддержке малого и среднего бизнеса, а также направил Михаилу Мишустину соответствующее письмо. Ряд мер, сформулированных экспертами Народного фронта, уже принят правительством и Центробанком, а некоторые другие находятся в проработке.