ОНФ выступает за включение СМИ в перечень поддерживаемых государством отраслей

Средствам массовой информации, оказавшимся на грани выживания в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19, потребуется поддержка государства, считает руководитель Центра правовой поддержки журналистов ОНФ, зампредседателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко. Она поддержала предложение Альянса независимых региональных издателей включить средства массовой информации в перечень поддерживаемых государством отраслей экономики, подчеркнув, что в первую очередь в помощи нуждаются региональные и муниципальные СМИ.

«На медиафорумах ОНФ неоднократно звучали предложения по поддержке СМИ, в том числе о снижении НДС, – напомнила Костенко. – Кроме того, ежегодно благодаря поддержке президента и ОНФ выделяются гранты для СМИ, которые распределяет Роспечать. Но нужно обсудить дополнительные меры. Общероссийский народный фронт готов участвовать в этой работе».

Она отметила, что в первую очередь в господдержке нуждаются региональные и муниципальные издания: «Потому что они пострадают больше всего. Они уже страдают из-за сокращения рынка рекламы, а нынешняя ситуация, конечно, усугубит их положение».

Обращение к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину о содействии СМИ в условиях кризиса Альянс независимых региональных издателей направил 27 марта. Авторы обращения отметили, что из-за падения рекламного рынка и розничных продаж многие СМИ остались без основных источников дохода. В Союзе журналистов России разделяют озабоченность сложившейся ситуацией.