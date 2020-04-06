Более 100 журналистов – участников конкурса ОНФ «Правда и справедливость» присоединились к акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ

Более 100 журналистов региональных СМИ – участников конкурса Общероссийского народного фронта «Правда и справедливость» поддержали акцию взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, которую ОНФ запустил совместно с «Волонтерами-медиками» и Ассоциацией волонтерских центров. В условиях распространения коронавируса сотрудники региональных и местных изданий из самых разных субъектов вместе с добровольцами оказывают помощь пожилым и маломобильным людям, делятся с нуждающимися собственными запасами продуктов и освещают работу добровольцев.

Главный редактор районной газеты «Суоярвский вестник» Наталья Васенина находится на постоянной связи со штабом волонтеров в Суоярвском районе Карелии. Она рассказала, что до 26 марта вместе с волонтерами посетила почти всех ветеранов Великой Отечественной войны: «В нашем районе их 102 человека – это участники Великой Отечественной войны, несовершеннолетние узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла. Мы уже навестили почти всех, попросили их без надобности никуда не выходить из дома, узнали, в чем они нуждаются. Стараемся помочь каждому».

Журналист газеты «Родная нива» Ивановской области Елена Кошокина делится с земляками, которые испытывают материальные трудности, продуктами. Журналистка уже отвезла многодетной семье из села Рябово Лухского района картошку, лук, маринованные огурцы, тыкву и варенье из собственных запасов, а теперь собирает гостинцы для 95-летней старушки, проживающей в глухой деревне: «Поеду навестить, отвезу воду и продукты».

Как работают и кому помогают волонтеры в дни пандемии, хорошо знает редактор газеты «День республики» Карачаево-Черкесии Светлана Килба – не один свой материал журналистка посвятила деятельности добровольцев. «У нас в Карачаево-Черкесии множество волонтерских отрядов, которые взаимодействуют с региональным отделением ОНФ на территории республики. Наша газета «День республики» активно освещает работу молодых активистов, вместе с волонтерами мы помогаем каждому, кто в этом нуждается. Недавно я подготовила материал о работе благотворительной организации, которая шьет медицинские маски и бесплатно их распространяет. В первую очередь ими обеспечивают пенсионеров, слабообеспеченные семьи и маломобильных жителей республики», – рассказала Килба.

Напомним, что для поддержки наиболее уязвимых групп граждан в условиях распространения коронавируса Общероссийский народный фронт, Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» и Ассоциация волонтерских центров организовали платформу «Мы вместе». Колл-центр, куда граждане могут обратиться за помощью, работает в круглосуточном режиме. Телефон горячей линии: 8 (800) 200-34-11.