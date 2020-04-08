В Коми участники акции #МыВместе передали первую партию бесплатных горячих обедов врачам республиканской инфекционной больницы и Сыктывкарской станции скорой медицинской помощи. С инициативой оказать такую помощь к общественникам обратились сотрудники сыктывкарского кафе «Мангал». Предприниматели сообщили, что, пока не закончится распространение коронавируса, бесплатные обеды для медиков они будут готовить каждый день. Развозить еду в лечебно-профилактические учреждения будут волонтеры.

«Такая помощь медработникам очень важна. Медики сейчас на передовой в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Необходимо понимать, что в лечебно-профилактических учреждениях республики пациенты в полном объеме обеспечиваются качественным многоразовым питанием. Однако врачи и медсестры не питаются этой едой – она предназначена только для пациентов. Медики покупают и приносят продукты из дома, разогревают в микроволновках на работе. Полноценной еды, тем более в такое напряженное время, у них фактически нет. Поэтому так важны горячие обеды для людей в белых халатах», – прокомментировала член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Иванова.

Представители сыктывкарского кафе рассказали, что узнали об акции #МыВместе и решили не оставаться в стороне.

«Подготовкой обедов мы занимаемся профессионально, работа у нас налажена. Ничего сверхъестественного мы не делаем. Просто сейчас тяжелое время, надо помогать друг другу», – пояснили представители руководства предприятия общественного питания.

Активисты Народного фронта связались с администрациями лечебных учреждений и согласовали все вопросы по передаче горячих обедов, в том числе приняли заявки по их количеству. Медики для первой партии попросили приготовить 15 обедов для республиканской инфекционной больницы и 10 обедов для Сыктывкарской станции скорой медицинской помощи. Обеды были приготовлены и переданы медработникам с соблюдением всех необходимых мер предосторожности: в защитных масках и перчатках. В инфекционную больницу общественники не входили, обеды были переданы специальному представителю лечебного учреждения. На станции скорой помощи передача состоялась рядом с диспетчерской. В комплексные обеды вошли полные наборы питания: салаты, супы, второе, морс, хлеб. Все блюда в индивидуальной одноразовой упаковке.

Заместитель главного врача по лечебной работе республиканской инфекционной больницы Татьяна Безуглая поблагодарила предпринимателей и общественников за оказанную помощь и внимание к медицинским работникам. Она добавила, что врачи и медицинские сестры сейчас сутками находятся на работе и домашней еды действительно очень не хватает.

«Конечно, это очень приятно. Люди все реагируют только положительно. Очень приятно, когда в сложное время оказывается такая помощь. Только положительно можно воспринимать такие акции», – выразила благодарность заместитель главного врача по контрольно-экспертной работе Сыктывкарской станции скорой медицинской помощи Вера Санжаревская.

Активисты Народного фронта отметили, что в акцию #МыВместе в республике все активнее включаются неравнодушные граждане. Ранее к работе волонтерского штаба подключились предприниматели, которые бесплатно развозят волонтеров для оказания помощи пожилым и маломобильным гражданам.

Напомним, акция #МыВместе проводится во всех регионах страны. Телефон круглосуточной горячей линии: 8 (800) 200-34-11. Участники акции: ОНФ, Фонд «Росконгресс», Ассоциация волонтерских центров, Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики», «Волонтеры Конституции», ПАО «Ростелеком», предприниматели, НКО и обычные граждане. Через горячую линию или на сайте мывместе2020.рф каждый может предложить свою помощь или стать волонтером.