Путин поддержал инициативу ОНФ о годовой реструктуризации налоговых долгов после отсрочки

Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин заявил на совещании с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса, что для малого и среднего бизнеса на ближайшие шесть месяцев вводится отсрочка по всем налогам, кроме НДС. Он поддержал инициативу Народного фронта о дополнительной годовой реструктризации долгов по налогам, которую в ходе встречи с предпринимателями озвучил президенту руководитель проекта ОНФ «Профстажировки 2.0», член Общественной палаты РФ Илья Семин.

«Мы предлагаем правительству ввести годовую рассрочку по уплате отложенных налогов, чтобы через шесть месяцев можно было по частям в течение года выплачивать долги по налогам, а не одной большой суммой всего долга за шесть месяцев», – сказал Семин на встрече президента с представителями предпринимательского сообщества 26 марта.

Глава государства тогда посчитал целесообразным такое предложение: «Здесь необходимо все просчитать. Мы обязательно проработаем это с Минфином».

Сегодня на совещании с губернаторами Путин подчеркнул, что не должно возникнуть ситуации, когда через полгода компаниям придется сразу одномоментно выплачивать накопленные долги: «Это больше всего и беспокоит предпринимательское сообщество, это крайне негативно повлияло бы на ведение бизнеса. Поэтому реструктурируем такую задолженность. Ее можно будет гасить плавно, ежемесячно, равными долями в течение не менее года после окончания отсрочки».

Напомним, что Семин на встрече главы государства с представителями предпринимательского сообщества представил экономическую программу Народного фронта, которая представляет собой пакет из 17 предложений, дополняющих объявленные меры по поддержке бизнеса и занятости граждан.