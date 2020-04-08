Мы вместе: ОНФ благодарит всех, кто уже откликнулся на призыв помочь семье скончавшейся от коронавируса пермской журналистки

Лауреаты и участники конкурса Общероссийского народного фронта «Правда и справедливость» откликнулись на призыв оказать поддержку семье главного редактора пермского издания «Деловой интерес» Анастасии Петровой, скончавшейся 31 марта от коронавирусной инфекции COVID-19. Журналисты региональных и местных средств массовой информации перечисляют деньги в помощь матери и детям своей коллеги.

Участница конкурса ОНФ «Правда и справедливость» этого года Анастасия Петрова заболела в 20-х числах марта. Во время болезни она описывала на своей странице в Facebook, как боролась с недугом. 2 апреля стало известно, что причиной смерти журналистки стал коронавирус. У Анастасии Петровой остались двое несовершеннолетних детей, которых она воспитывала одна.

«Конечно, мы помогли, чем смогли. Если улучшится финансовая ситуация в редакции, то, конечно, еще поможем матери и детям Анастасии Петровой, – сказала главный редактор газеты «Выксунский рабочий» Лилия Фролова. – Просто мороз по коже от этой трагедии. Человека не стало и уже не вернуть».

Редактор Северо-Кавказской редакции ИА REGNUM Ольга Заузанова отметила, что в России много неравнодушных людей: «И такие тяжелые ситуации должны нас сплотить, сделать сильнее и крепче».«Ушла молодая перспективная журналистка. Сейчас очень тяжело ее матери, ее детям. Как женщина, как мать я не смогла остаться равнодушной к случившемуся», – добавила она.

Напомним, для поддержки наиболее уязвимых групп граждан в условиях распространения коронавируса Общероссийский народный фронт, Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» и Ассоциация волонтерских центров организовали платформу «Мы вместе». Колл-центр, куда граждане могут обратиться за помощью, работает в круглосуточном режиме. Телефон горячей линии: 8 (800) 200-34-11.