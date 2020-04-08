МЫВМЕСТЕ: Фонд Росконгресс и Общероссийский народный фронт подписали соглашение о сотрудничестве

Фонд Росконгресс и Общероссийский народный фронт подписали соглашение с целью развития долгосрочного и эффективного сотрудничества. Подписи в документе поставили председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев и руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

Соглашение предполагает взаимодействие по нескольким направлениям, среди которых: популяризация идей волонтерства и корпоративной социальной ответственности, взаимная консультационная, информационная и экспертная поддержка, обмен информацией, укрепление сотрудничества с зарубежными партнерами, продвижение в информационном поле тем, связанных с проведением совместно организуемых мероприятий, и другие.

«В преддверии празднования в России 75-летия Победы поддержка людей пожилого возраста, находящихся в режиме самоизоляции, имеет особое значение. Инициатива Фонда Росконгресс – яркий пример того, как крупные социально ответственные организации, вкладывают свои усилия и участвуют в жизни общества. Сегодня люди старшего поколения нуждаются в нашей помощи и защите как никогда», – подчеркнул советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Антон Кобяков.

Отдельное внимание уделяется совместной работе в условиях распространения нового типа коронавируса COVID-19. Так, Общероссийским народным фронтом при поддержке Фонда Росконгресс, а также Ассоциации волонтерских центров, Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики», «Волонтеров Конституции» и ПАО «Ростелеком», реализован проект общероссийской горячей линии по поддержке и координации помощи пожилым людям старше 60 лет, попавшим в группу риска «Мы вместе». Инициатором проекта выступила руководитель дирекции по работе с участниками Фонда Росконгресс Мария Киселева.

Работу по привлечению партнеров к акции #мывместе и адресной помощи тем, кто в ней нуждается, осуществляет Фонд Инносоциум, социальная платформа Фонда Росконгресс.

«Мы живем в то время, когда бизнес, общественные организации, волонтерские центры и ассоциации должны объединяться с единой целью – помочь и поддержать тех, кто нуждается в этом. Уверен, что то, что мы совместно реализуем в части работы общероссийской горячей линии при тесном взаимодействии с Общероссийским народным фронтом и четкой координации действий, позволяет сегодня принимать, обрабатывать и выполнять все заявки от старшего поколения граждан Российской Федерации», – отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

«Сотрудничество с Фондом Росконгресс дало нам возможность в круглосуточном режиме обеспечивать прием звонков от людей пожилого возраста. Для нас это очень важно», – подчеркнул руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

Согласно подписанному соглашению, Фонд Росконгресс приобретает статус и осуществляет функции как Генеральный партнер Общероссийского народного фронта по организации и координации работы круглосуточной общероссийской горячей линии для пожилых и маломобильных граждан, находящихся в самоизоляции «Мы вместе».

Колл-центр работает в круглосуточном режиме.

Телефон горячей линии: 8 (800) 200 3411.