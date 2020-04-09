В Коми участники акции #МыВместе передали медикам полторы тысячи защитных масок

В Коми участники акции #МыВместе передали полторы тысяч защитных масок в Коми республиканскую клиническую больницу и Сыктывкарскую станцию скорой медицинской помощи. Такая поддержка медикам стала возможной благодаря широкому подключению к акции предпринимательского сообщества региона. В единый волонтерский штаб ОНФ и «Волонтеров-медиков» защитные медицинские маски безвозмездно передало Коми отделение ПАО Сбербанк.

Активисты ОНФ в Коми и «Волонтеры-медики» передали в Коми республиканскую клиническую больницу одну тысячу масок, в Сыктывкарскую станцию скорой медицинской помощи – 500 штук. Количество было согласовано с самими медиками.

Представители Народного фронта в Коми отметили, что медицинские средства индивидуальной защиты сертифицированы и герметично упакованы. Передача масок прошла со всеми необходимы предосторожностями.

Главный врач Коми республиканской клинической больницы Рамазан Абакаров искренне поблагодарил общественников за оказанную помощь. Слова признательности и спасибо активистам ОНФ в Коми и «Волонтерам-медикам» передала заместитель главного врача по контрольно-экспертной работе Сыктывкарской станции скорой медицинской помощи Вера Санжаревская.

«Участники акции #МыВместе в Республике Коми будут расширять помощь пожилым и маломобильным гражданам в условиях пандемии коронавируса, будут расширять помощь медикам, которые находятся на передовой в борьбе с заболеванием COVID-19», — подчеркнула эксперт ОНФ в Коми, «Волонтер-медик» Елена Помаскина.

В Коми к помощи волонтерам все шире присоединяется предпринимательское сообщество. Напомним, к работе волонтерского штаба присоединилось кафе «Мангал», которое ежедневно начало готовить горячие обеды медикам. Первые партии обедов отправлены в республиканскую инфекционную больницу и Сыктывкарскую станцию скорой медицинской помощи.

В Сыктывкаре и Ухте к участию в акции #МыВместе присоединилось ЧОП «Монолит». Заместитель генерального директора компании Александр Кирсанов сообщил, что волонтеров для помощи гражданам и медикам развозят мобильные бригады предприятия.

«В Коми в работу единого волонтерского штаба включаются все больше неравнодушных граждан. Почти 300 человек уже стали волонтерами. С участием Ассоциации волонтерских центров, региональной общественной организации «Центр развития добровольчества в Республике Коми» и поддержке местных администраций волонтерская помощь стала оказываться во всех муниципалитетах региона. Свыше 200 пожилых людей уже получили поддержку – для них приобретены еда и лекарства, оказана другая посильная помощь», — рассказала член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Иванова.

Напомним, акция #МыВместе проводится во всех регионах страны. Телефон круглосуточной горячей линии: 8 (800) 200-34-11. Участники акции: ОНФ, Фонд «Росконгресс», Ассоциация волонтерских центров, Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики», «Волонтеры Конституции», ПАО «Ростелеком», предприниматели, НКО и обычные граждане. Через горячую линию или на сайте мывместе2020.рф каждый может предложить свою помощь или стать волонтером.