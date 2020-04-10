ОНФ совместно с Минстроем разработал памятку для жителей МКД в условиях нахождения на самоизоляции

По инициативе Общероссийского народного фронта начата информационно-разъяснительная работа среди граждан по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг, удаленного взаимодействия с организациями жилищно-коммунального комплекса, возможностей дистанционной оплаты ЖКУ и получения мер социальной поддержки.

Памятка охватывает самые насущные вопросы, с которыми сталкиваются миллионы жителей многоквартирных домов, находящиеся на круглосуточной самоизоляции. «Мы должны помнить, что «мой дом – моя крепость». Поэтому вопросы комфорта и безопасности выходят на первый план, – подчеркнула сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Цунаева. – Важно, чтобы в этот сложный период организации в сфере ЖКХ, профильные органы власти действовали слаженно и помогали людям разобраться в возникающих ситуациях».

В подготовленной памятке рассказывается, например, о том, что аварийно-диспетчерские службы работают круглосуточно, управляющие компании занимаются дезинфекцией общего имущества, а не квартир, о необходимости следить за исправностью газового оборудования, не засорять водопровод, контролировать объем потребленных коммунальных ресурсов, а также о способах беспроцентной оплаты жилищно-коммунальных услуг во время эпидемии, о чем ранее заявлял ОНФ.

«В сложившихся условиях очень важно своевременно и в доступной форме информировать граждан о принимаемых правительством мерах, существующих возможностях и сервисах, позволяющих дистанционно взаимодействовать с организациями ЖКХ и оплачивать их услуги, службах поддержки и способах экономии коммунальных ресурсов», – рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев.

Напомним, что постановлениями правительства Российской Федерации приняты решения об автоматическом продлении на полгода мер социальной поддержки на оплату ЖКУ для получателей субсидии. Это избавит от необходимости личного посещения органов социальной поддержки. Также приостановлено начисление пеней за просроченную оплату жилищно-коммунальных услуг, чтобы поддержать граждан, у которых отсутствует возможность дистанционной оплаты.