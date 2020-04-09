ОНФ предлагает на время эпидемии упростить выплаты из маткапитала на детей, чьи родители лишились работы

Молодым семьям нужно больше возможностей для расходования средств материнского капитала. К такому выводу пришли эксперты ОНФ, проанализировав результаты опроса молодых семей, имеющих право на его получение. Опрос ОНФ и АНО «Центр правовой поддержки «Мама в праве» был проведен 20-30.03.2020 г., в нем приняли участие 567 респондентов из 54 регионов.

47,6 % из числа опрошенных сообщили о том, что их не устраивают те цели, на которые по закону можно потратить эти средства сейчас. Если исключить разрешенные законом цели, то больше всего участники опроса хотели бы потратить средства материнского капитала на ремонт жилья – 67,1 % и приобретение автомобиля – 63 %. Более трети опрошенных готовы отдать эти средства за лечение, медицинское обслуживание (38,5 %), покупку мебели или крупной бытовой техники (38,3 %), текущие нужды ребенка (30,2 %).

Опрос выявил интерес к нелегальным схемам обналичивания средств маткапитала. 32,4 % респондента согласились бы с предложением об обналичивании при определенных условиях, еще 4,1 % согласились бы безо всяких условий. Несмотря на то, что только небольшому числу участников предлагали такие услуги (3,4 %), около половины из них видели объявления об обналичивании материнского капитала (45,7 %).

«Опрос показал: меры социальной поддержки семей, имеющих детей, должны быть расширены так, чтобы материнский капитал мог обеспечивать все действительно важные потребности молодой семьи. А в сложившейся ситуации необходимо дополнительно дать возможность получать выплаты за счет этих средств семьям, которые имеют на него право и потеряли работу», – резюмировала эксперт ОНФ, руководитель АНО «Центр правовой поддержки «Мама в праве», заместитель зав. кафедрой интеллектуальных прав Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) Елена Гринь.

8 апреля в ходе совещания с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса президент указал на необходимость пересмотра критериев нуждаемости для семей с детьми при начислении им социальных выплат в связи с эпидемией. Эксперты ОНФ предлагают упростить процедуру ежемесячных выплат из материнского капитала семьям, где родители временно лишились работы. Сегодня для этого требуется предоставить несколько документов, в том числе справку о доходах за прошлый год. В сложившейся ситуации правильным будет не требовать подтверждать нуждаемость семьи за предыдущий период.

Возвращаясь к итогам опроса, отметим, что большинство респондентов (80,5 %) пока не воспользовались средствами материнского капитала. Еще 4,8 % вообще не знали, на какие цели можно потратить эти средства.