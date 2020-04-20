В Коми к акции #МыВместе подключились печатные СМИ

В Республике Коми к акции #МыВместе присоединились региональные печатные средства массовой информации. Активисты Общероссийского народного фронта, участники команды «Молодежки ОНФ» и представители движения «Волонтеры-медики» передали медикам и пациентам республиканской инфекционной больницы и сыктывкарской городской больницы Эжвинского района первую партию бесплатных газет ведущих республиканских изданий «Республика» и «Трибуна». К акции также намерены присоединиться газеты «ПроГород» и «Источник новостей».

Редакции газет «Республика» и «Трибуна» передали волонтерам штаба #МыВместе сотни экземпляров своих свежих номеров. Печатная продукция для пациентов и медиков, проходящих лечение и работающих в условиях жесткого карантина, будет передаваться на регулярной основе, отметили активисты Народного фронта.

«В ОНФ в Коми по телефону с просьбой получать газеты обратились сами пациенты больниц. Они сейчас находятся в полной изоляции, и далеко не у всех есть возможность выхода в интернет. Им интересно узнать последние новости о том, что происходит в регионе, что думают люди. В конце концов, чтение газет – это какая-никакая, а отдушина, что важно в непростых условиях изоляции. Врачам, фельдшерам, медицинским сестрам и санитаркам тоже будет интересно почитать свежую прессу в свободную минутку, ведь в условиях карантина в лечебно-профилактических учреждениях они неделями находятся вне дома, что называется, живут на рабочем месте», – рассказала участница акции #МыВместе, член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Иванова.

Участники акции #МыВместе передали в лечебные учреждения не только свежие республиканские газеты, но и горячие обеды для медиков. В такую работу волонтерского штаба уже широко включились предприниматели. Сыктывкарский ресторан «Тбилисо» приготовил комплексные горячие обеды с полным набором блюд – салаты, первое, второе, питье. Активисты ОНФ в Коми и волонтеры передали 15 обедов в республиканскую инфекционную больницу и 20 обедов в сыктывкарскую городскую больницу Эжвинского района.

Газеты и комплексные обеды переданы с соблюдением всех необходимых мер предосторожности вне зданий лечебных учреждений, пояснили общественники.

Ранее в акцию #МыВместе включились сыктывкарские кафе «Мангал», пиццерия «Милано», предприятие по выпечке «Настоящая пекарня» и одна из крупнейших сельскохозяйственных организаций региона «Тепличный комплекс «Сосногорский». Активисты ОНФ, участники команды «Молодежки ОНФ», «Волонтеры-медики» и сами предприниматели передали обеды и пиццу в республиканскую инфекционную больницу, на Сыктывкарскую, Эжвинскую станцию скорой медицинской помощи и в скорую помощь села Выльгорт, консультативно-диагностический центр, больницу Эжвинского района и Территориальный центр медицины катастроф. Такая работа осуществляется в ежедневном режиме, охват лечебных учреждений расширяется.

Напомним, акция #МыВместе проводится во всех регионах страны. Колл-центр работает в режиме 24/7. Телефон горячей линии: 8 (800) 200-34-11. Предложить свою помощь или стать волонтером может любой желающий, позвонив по указанному номеру или зарегистрировавшись на сайте мывместе2020.рф.