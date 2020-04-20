МыВместе: Более 500 магазинов участвуют в акции «Тележка добра» по сбору продуктов для нуждающихся в условиях пандемии

В рамках общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе по всей стране стартовал благотворительный сбор продуктов для нуждающихся в адресной помощи в условиях пандемии. С 9 апреля специальные боксы с символикой акции появились в 61 регионе страны. Уже 527 крупных супермаркетов и небольших магазинов присоединились к акции.

Заместитель руководителя исполкома ОНФ Дмитрий Поликанов отметил, что сегодня есть много людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. «Тележка добра» – простой способ им помочь. Купил пачку макарон или печенья себе в магазине, вспомни о пенсионере и купи еще одну ему в подарок. Волонтеры сформируют из этого наборы и доставят их по адресу. Самое главное, что это механизм, который может работать и после карантина: есть армия волонтеров, есть инфраструктура сбора продуктов, есть базы нуждающихся. Все, что нужно для создания эффективной системы коллективной взаимопомощи», – сказал Поликанов.

По его словам, покупатели активно поддерживают инициативу, оставляя продукты с длительным сроком хранения в тележках или корзинах, установленных рядом кассами.

В магазинах – партнерах акции волонтеры ежедневно формируют из «тележек добра» продуктовые наборы и доставляют людям в соответствии с заявками горячей линии #МыВместе и приложения «ОНФ.Помощь». В регионах волонтеры вместе с местными социальными службами формируют списки одиноких пожилых людей, которые также нуждаются в продуктах питания.

Активисты ОНФ отмечают, в подобной помощи нуждаются тысячи социально незащищенных граждан.

Принять участие в акции «Тележка добра» может абсолютно каждый. Для этого нужно оплатить нескоропортящиеся продукты на кассе и оставить их в «тележке добра». Это могут быть пакет крупы, консервы, пачка чая или любые другие продукты. Эти продукты будут переданы тем, кто в этом действительно остро нуждается и не может их купить сам.

Штаб ОНФ и «Волонтеров-медиков» по координации помощи пожилым и маломобильным гражданам, находящимся в самоизоляции из-за распространения коронавируса COVID-2019, запустил горячую линию по их поддержке 18 марта. Через нее пожилые и маломобильные граждане могут оставить заявку волонтерам на покупку и доставку продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости, а также о помощи с проведением платежей за услуги ЖКХ.

Акция #МыВместе» проводится во всех регионах страны. Колл-центр работает в режиме 24/7. Телефон горячей линии: 8 (800) 200-34-11. Участники акции – ОНФ, Фонд «Росконгресс», Ассоциация волонтерских центров, Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики», «Волонтеры Конституции», ПАО «Ростелеком», предприниматели, НКО и обычные граждане. Через горячую линию или на сайте мывместе2020.рф каждый может предложить свою помощь или стать волонтером.