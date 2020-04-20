ОНФ в Коми призвал жителей и организации региона включаться в новый проект «Подари маску»

Общероссийский народный фронт запустил проект «Подари маску», благодаря которому изготовленные маски раздадут бесплатно в 62 регионах. Планируется, что в апреле будет выпущено и бесплатно передано многодетным семьям, пожилым людям и медицинским учреждениям около 200 тыс. масок по всей стране.

К данному проекту подключилось Всероссийское общественное движение «Матери России». Был организован процесс производства масок и запущен механизм народного фандрайзинга. Фандрайзинг позволяет закупить материалы для масок, а также получить дополнительный заработок пожилым людям, занимающимся этим пошивом. Стоит отметить, что изготовленные маски будут бесплатно раздаваться семьям с детьми-инвалидами, многодетным семьям с несовершеннолетними детьми, медицинским работникам, находящимся при исполнении служебных обязанностей, пожилым людям и волонтерам.

Проект запущен в рамках благотворительного проекта #МЫВМЕСТЕ. Организация «Справедливая помощь Доктора Лизы» помогает собирать необходимые средства на закупку материала для их пошива.

«ОНФ в Коми призывает жителей и организации республики активно подключаться к проекту «Подари маску». Примеры такой замечательной благотворительной работы уже есть. Региональный Центр развития активного долголетия организовал пошив масок пожилыми людьми. Только за первую неделю проекта изготовили 343 многоразовые маски, которые были отправлены в Клинический кардиологический диспансер в Сыктывкаре, в обсерватор в поселке Верхняя Максаковка, ветеранам Союза женщин Республики Коми и одиноко проживающим пенсионерам и инвалидам учреждений социального обслуживания. А жительница села Пажга Сыктывдинского района Яна Потапова шьет прочные, многоразовые и очень красивые маски, которые передает людям через штаб акции #МЫВМЕСТЕ в Республике Коми», — сообщила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми Елена Шумилова.

Оказать поддержку проекту может любой желающий через сайт мывместе2020.рф, нажав на кнопку «Подари маску». Все пожертвованные средства пойдут на закупку материала и вознаграждение швей-волонтеров.