Федермессер: Виноваты руководители. Нет бахил? Шей ночами вместе с министром

Автор проекта ОНФ «Регион заботы», российский общественный деятель, руководитель Центра паллиативной помощи Нюта Федермессер назвала «омерзительным примером» ситуацию в Краснодарском крае, где замминистра регионального минздрава отчитала врачей за отсутствие бахил в больницах и посоветовала медикам шить их самим.

«Я вот все думаю, как правильно реагировать и что делать, если заместитель министра здравоохранения региона требует от своих главных врачей обеспечить больницы бахилами. Не они от нее это требуют, а она от них. Это как если директор школы будет требовать, чтобы учителя обеспечили детей учебниками, а директор хлебобулочного комбината, чтобы пекари обеспечили производство мукой», – поделилась своей ассоциацией Федермессер.

«Но еще больше меня расстраивает покорность аудитории. И ведь так во всем. Дворник виноват в том, что нет песка лед посыпать. Врач – в том, что нет таблеток или бахил. Солдат – в том, что патроны не довезли. Эта видеозапись – карикатурное и точное отражение того, как очень многие руководители в стране видят свою работу. Оказывается, это не они должны нам, а мы – им.

Мне кажется, очень важно максимально выпячивать и показывать такие вот омерзительные примеры. Чтобы медики учились уважать себя и свой труд. А руководители всех уровней чтобы понимали: нет бахил, муки, лекарств, патронов – виноваты руководители, а не линейный персонал. Нет бахил в регионе – сиди вот и шей ночами. Вместе с министром.

Моя мама, Вера Миллионщикова, учила меня любить персонал. Беречь каждую медсестру и санитарочку. Обращать внимание на их настроение, на то, есть ли блеск в глазах. Всегда спрашивать, в чем нужна помощь и чего не хватает. Тогда и пациенты будут любимы. Это очень простой рецепт. Универсальный: поступай с людьми так, как ты хочешь, чтобы они поступали с тобой», – заключила общественница.