Дети флешмобом «Дари тепло» в соцсетях поддержали акцию #МыВместе

Школьники и воспитанники детских садов поддержали флешмобом «Дари тепло» всероссийскую акцию #МыВместе по оказанию поддержки пожилым и маломобильным людям, оказавшимся в условиях самоизоляции из-за распространения коронавируса.

Дети выкладывают в социальные сети рисунки с поздравлениями и пожеланиями для бабушек и дедушек. Уже сейчас в социальных сетях опубликовано более 200 работ юных художников.

Более 32 млн пожилых людей сегодня оказались дома на самоизоляции. В это непростое время им еще сильнее хочется внимания и заботы. У многих из них в ближайшее время – день рождения. Именно для них и проходит этот флешмоб, ставший одним из многих мероприятий акции #МыВместе.

Самые теплые и трогательные рисунки будут напечатаны на открытках, которые затем отправятся тем, у кого в ближайшее время юбилейные дни рождения.

Присоединиться к флешмобу может каждый, достаточно выложить рисунок с хештегами #МыВместе и #ДариТепло2020, чтобы можно было по ним найти рисунок и узнать авторство (фамилия и имя автора, возраст и город) маленького художника на открытке. Мы вместе!