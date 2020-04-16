В Коми участники акции #МыВместе и соцработники объединили усилия по оказанию помощи малоимущим

К работе штаба акции #МыВместе в Республике Коми подключились социальные работники. Вместе с волонтерами они оказывают помощь малоимущим пожилым и одиноким людям. Например, на днях активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта, участники команды «Молодежка ОНФ» и социальные работники Сыктывкара сформировали и раздали бесплатные продуктовые наборы 20 малоимущим пожилым жителям поселков Краснозатонский, Верхняя Максаковка, Седкыркещ и Выльтыдор.

Продуктовые наборы были собраны благодаря помощи неравнодушного жителя Сыктывкара Петра Шуклина, местного предприятия по выпечке «Настоящая пекарня» и одной из крупнейших сельскохозяйственных организаций региона «Тепличный комплекс «Сосногорский». В продуктовые наборы вошли молочная продукция, хлебобулочные изделия, свежие огурцы и помидоры.

«Для участников акции #МыВместе очень важно сотрудничество с социальными службами. Не у всех пожилых людей, которые находятся на самоизоляции и которым нужна поддержка, есть возможность позвонить на телефон горячей линии 8 (800) 200-34-11. Порой у людей нет даже сотовых телефонов, тем более нет интернета, потому что не хватает денег. А социальные службы знают о таких гражданах и помогают им. Но помощи малоимущим пожилым и одиноким людям все равно не хватает. Поэтому общественники и социальные работники в непростое для всех время работают в одной команде», – прокомментировал участник акции #МыВместе, участник команды «Молодежка ОНФ» в Коми Кирилл Обрезков.

Общественники рассказали, что многие малоимущие, которым оказана помощь, проживают в ветхих домах. Три человека проживают в хорошем по качеству кирпичном общежитии муниципального маневренного фонда, расположенного на улице Общественной, 11, в поселке Верхняя Максаковка. Но в этом общежитии предоставляют жилье погорельцам и тем, чьи дома признаны аварийными и опасны для жизни.

Участница акции #МыВместе, социальный работник Александра Полугрудова рассказала, что информацию о пожилых людей, которым нужна поддержка, они получают от разных источников, в том числе соседей и медицинских работников.

«В рамках акции #МыВместе работа и взаимодействие с социальными службами, в том числе по линии министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, будет продолжаться и расширяться», – сообщила участница акции #МыВместе, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми Елена Шумилова.

Напомним, акция #МыВместе проводится во всех регионах страны. Колл-центр работает в режиме 24/7. Телефон горячей линии: 8 (800) 200-34-11. Предложить свою помощь или стать волонтером может любой желающий, позвонив по указанному номеру или зарегистрировавшись на сайте мывместе2020.рф.