Участники акции #МыВместе запустили новый фотопроект «На передовой» о героях нашего времени

Участники акции #МыВместе запустили новый проект «На передовой», посвященный героям нашего времени – людям, которые борются с коронавирусом и последствиями его распространения. В специальном разделе интернет-портала мывместе2020.рф посетители сайта смогут узнать о врачах и медсестрах, ученых-медиках и волонтерах, усилиями которых сегодня удается сдерживать наступление СOVID-19, а также их мечтах. Подборка фотоисторий продолжит пополняться, а в социальных сетях информация будет появляться под общим хештегом #НаПередовой.

Инициаторами нового проекта стали фотографы Антон Уницын из Новосибирска и москвич Александр Мурашкин. Они снимали людей, которые находятся в «красной зоне» инфекционных больниц, ученых, работающих над созданием вакцины от коронавируса, волонтеров, помогающих медикам в больницах и развозящих продукты пожилыми людям, продавцов, водителей, специалистов колл-центров, которые трудятся во время пандемии.

«В этом проекте мы создаем фотоисторию о людях, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Благодаря ОНФ этот фотопроект останется в памяти многих из нас на всю жизнь, и для меня большая честь быть одним из его создателей. Во время пандемии я снимал волонтеров, врачей скорой помощи, медсестер, работающих в так называемой «красной зоне» с больными коронавирусом, ученых, разрабатывающих вакцину в «Векторе», – рассказал Антон Уницын. – Люблю истории с хорошим концом. Хочется, чтобы жизнь вошла в свое русло и просто всего того, что было до пандемии. Хотя мир уже точно не будет прежним. Особенно остро это ощущаешь, когда общаешься с теми, кто сутки, недели, месяцы подряд спасает людей, как бы тяжело ни было».

Во время съемок фотографы интересовались у людей, которые борются с коронавирусом, о чем они мечтают и как проведут первые выходные после окончания пандемии. У многих планы связаны с близкими людьми, с которыми пока находятся в вынужденной разлуке. Так, старшая медсестра приемного отделения городской инфекционной клинической больницы №1 Новосибирска Ирина Задонская мечтает о путешествии с семьей по побережью Краснодарского края.

На совместный семейных отдых надеется и москвичка Галина Федорова. После пандемии вместе с близкими она собирается отправиться в Крым на машине. Пока же Галина, в обычной жизни – специалист по связям с общественностью, принимает заявки на помощь волонтеров в штабе #МыВместе. А Роман Шаповалов из Новосибирской области просто хочет увидеть всех своих родных и близких. Сейчас молодой человек работает волонтером и развозит продукты пожилым людям.

Евгения Забродина трудится на горячей линии #МыВместе и обрабатывает множество заявок от тех, кто нуждается в помощи. Когда пандемия останется в прошлом, девушка начнет снова лепить животных из полимерной глины и шить игрушки для родных. А мечты научного сотрудника государственного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Олега Шиповалова пока сводятся к одному – успешной разработке и испытанию вакцины, которая позволит сделать COVID-19 менее опасным.

«До того как коллеги из Народного фронта предложили мне стать одним из создателей этого проекта, я снимал селебрити и глянцевый мир. После недели съемок мой мир перевернулся. Я благодарен проекту за возможность познакомиться с прекрасными, открытыми, глубокими людьми, полными веры и готовности помогать. Уверен, что все вместе мы очень скоро победим пандемию. Это уникальный проект про надежду, про героев нашего времени, – отметил фотограф Александр Мурашкин. – За три недели без возможности обнять родных в самоизоляции приходит понимание, какой ошибкой было жить в круговороте работы, уделяя своим близким не столько времени, сколько хотелось, а ведь они – самое важное в жизни. Мечтаю после пандемии о большом путешествии вместе с родителями».

Создатели проекта приглашают к участию фотографов из разных регионов РФ и всех неравнодушных граждан, желающих рассказать о себе или другом человеке, который находится на передовой борьбы с коронавирусом. Чтобы загрузить фотоисторию, надо нажать на кнопку «Участвовать», заполнить поля в специальной форме и загрузить фотографию. После модерации фотоистория нового героя будет опубликована.