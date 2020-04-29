В Коми участники акции #МыВместе приступили к раздаче бесплатных продуктовых наборов жителям Сыктывдинского и Сысольского районов

В Коми активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта и сотрудники автономной некоммерческой организации «Центр по предоставлению услуг в сфере социальной защиты населения» передали 500 бесплатных продуктовых наборов одиноко проживающим пенсионерам Сыктывдинского и Сысольского районов. Продукты приобретены в рамках реализации социально значимого проекта «Продуктовая помощь».

В продуктовые наборы для нуждающихся одиноких сельских жителей вошли: консервированная продукция, в том числе мясная, крупы, макаронные изделия, подсолнечное масло, сахар и чай.

Благодаря участию в проекте «Продуктовая помощь» сотрудников организаций социального обслуживания и волонтеров, продукты питания были доставлены адресно – именно тем людям «золотого возраста», которым в первую очередь необходима такая поддержка.

«В период пандемии коронавирусной инфекции для широкой и системной помощи нашим пожилым землякам необходима слаженная работа всех заинтересованных сторон: госорганов, социальных служб, общественных организаций, волонтеров, предпринимателей и просто неравнодушных граждан. И такая работа в республике активно ведется. Благодарим всех, кто помогает нашим особо нуждающимся гражданам», — отметила участница акции #МыВместе, директор АНО «Центр по предоставлению услуг в сфере социальной защиты населения» Светлана Сазанская.

Всего в Республике Коми участники акции #МыВместе — активисты ОНФ, волонтеры-медики, команда «Молодежки ОНФ», «Доброштаб Республики Коми», НКО, предприниматели, неравнодушные граждане — передали бесплатные продуктовые наборы уже более 700 нуждающимся гражданам пожилого возраста. Такую помощь, помимо жителей сел Выльгорт и Визинга, получили жители поселков Краснозатонский, Верхняя Максаковка, Седкыркещ и Выльтыдор, Сыктывкара, Ухты, Воркуты и Усинска.

«А всего в Коми от участников акции #МыВместе почти две тысячи граждан во всех муниципалитетах региона получили посильную помощь – активисты ОНФ в Коми и волонтеры доставляют бесплатные продукты, покупают продукты и лекарства в магазинах, аптеках и доставляют их пенсионерам, выполняют другую посильную работу. Пожилые люди в регионе в условиях самоизоляции и пандемии коронавирусной инфекции не остаются без поддержки, и такая поддержка будет расширяться», — прокомментировала участница акции #МыВместе, член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Иванова.

Напомним, акция #МыВместе проводится во всех регионах страны. Телефон горячей линии работает в круглосуточном режиме: 8 (800) 200-34-11. Предложить свою помощь или стать волонтером может любой желающий, позвонив по указанному номеру или зарегистрировавшись на сайте мывместе2020.рф.