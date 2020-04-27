Активисты ОНФ в Коми помогают обустроить в Усинске госпиталь для больных коронавирусом

Участники акции #МыВместе в Республике Коми расширяют помощь медикам: в Усинске активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта организовали волонтерскую бригаду для помощи в обустройстве мощностей взрослой городской поликлиники под госпиталь для лечения больных COVID-19. Кроме того, при поддержке предпринимательского сообщества общественники организовали в городе доставку обедов медицинским работникам.

«По поручению президента России и регионального правительства о создании резервных лечебных коек руководство оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Коми приняло решение об использовании для этих целей здания Усинской взрослой городской поликлиники. Переезд в здание стационара будет длиться несколько дней, и в этом нужна мужская физическая сила. Не раздумывая мы подключились к решению этого вопроса. Помогаем врачам всем миром, ведь все мы вместе», – рассказал участник акции #МыВместе, эксперт ОНФ в Коми Дмитрий Латынин.

К созданной в Усинске мобильной бригаде для помощи в обустройстве госпиталя присоединились организации и предпринимательское сообщество города – управление физической культуры и спорта, городской центр спортивных мероприятий, спортивная школа №2, Усинский газоперерабатывающей завод, производственная компания «Борец», индивидуальный предприниматель Татьяна Хисамова, компания «Глонасс Авто», автомастерская «Престиж», организация «Строймаркет» и другие. Активисты Народного фронта и волонтеры помогают разгружать оборудование, оказывают другую посильную помощь.

Взрослая поликлиника входит в состав Усинской центральной районной больницы (УЦРБ). Благодаря помощи предпринимательского сообщества участники акции #МыВместе организовали доставку обедов медикам УЦРБ. А предприниматель и владелец магазина «Левша» Вадим Волк подарил врачам современную индукционную плитку для приготовления пищи.

«Акция #МыВместе в Коми действительно становится народной. К ней присоединяются все больше граждан, предпринимателей, СМИ, общественных организаций и сотрудников государственных органов. Более 400 человек в республике официально стали волонтерами #МыВместе, почти тысяче пожилых граждан в регионе оказана помощь продуктами питания и лекарствами. Мы благодарны всем, кто помогает людям и медикам в сложный период самоизоляции и борьбы с пандемией коронавирусной инфекции», – прокомментировала участница акции #МыВместе, член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Иванова.

Напомним, акция #МыВместе проводится во всех регионах страны. Телефон горячей линии работает в круглосуточном режиме: 8 (800) 200-34-11. Предложить свою помощь или стать волонтером может любой желающий, позвонив по указанному номеру или зарегистрировавшись на сайте мывместе2020.рф.