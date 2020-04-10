Штаб ОНФ по поддержке малого и среднего бизнеса подвел итоги первой недели работы

За первую неделю работы консультационного чат-бота штаба ОНФ по поддержке малого и среднего бизнеса к нему обратились почти тысяча пользователей, 80% которых активно обращались к сервису в течение недели. Их интересовали вопросы получения кредитных каникул и льготного кредитования, отсрочки по оплате аренды, реализации мер поддержки. Поступали предложения и жалобы, в том числе касающиеся деятельности местных властей, коллективные просьбы о включении отрасли в список наиболее пострадавших.

«Отрадно заметить, что соотношение между количеством жалоб и количеством конструктивных предложений и инициатив, которые мы получили за первую неделю работы, находится в равной пропорции. Сейчас с заявителями работают юристы, распространяя алгоритмы самопомощи. Также в первую неделю работы штаб подготовил обращение в службу защиты прав потребителей финансовых услуг, где обратил внимание на случаи отказа в реструктуризации задолженности предприятий. А чтобы чат-бот был наполнен актуальной и полезной информацией, волонтеры штаба проводят ежедневный мониторинг мер поддержки в регионах, за что им и хочется сказать большое спасибо», – подчеркнула руководитель проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Штаб ОНФ по поддержке малого и среднего бизнеса был создан Народным фронтом в ответ на большое количество поступающих от предпринимателей обращений. Для систематизации его работы были запущены консультационный чат-бот (https://teleg.one/onf_business_bot) и телеграм-канал, открыта страница на сайте onf.ru, а также добавлена специальная кнопка в приложение «ОНФ. Помощь». С помощью бота, созданного в партнерстве с компанией «Метабот», предприниматели могут получить консультацию о мерах поддержки, совет квалифицированного специалиста, а также узнать о полезных ссылках и сервисах.

«Очень важно, что в это непростое для предпринимателей время ОНФ взялся оказать им помощь. Еще вчера люди, успешно ведущие свой бизнес, и подумать не могли, какую беду принесет пандемия, а сегодня мы с коллегами по штабу видим просьбы предпринимателей сделать хоть что-то, потому что перед их семьями встает призрак голода и они начали по-настоящему бояться. И, надеюсь, ОНФ сейчас станет той самой спасительной площадкой, которая реально может повлиять на ход вещей», – отметил председатель Ассоциации импакт-инвесторов, основатель инвестиционного импакт-клуба «Хедлайнеры» и MedTech Club Михаил Палей.