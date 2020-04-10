Организаторы творческих онлайновых курсов присоединились к акции #МыВместе

К акции #МыВместе по оказанию помощи пожилым и маломобильным людям, находящимся в условиях самоизоляции из-за распространения коронавируса, присоединились организаторы творческих онлайновых курсов, которые открыли к ним бесплатный доступ.

Сеть музыкальных школ «Гитардо» решила поддержать старшее поколение и поднять настроение россиянам, опубликовав ранее закрытый обучающий контент для всеобщего пользования. Команда школы создала кавер на испанскую песню la cucaracha, а слова решили посвятить профилактике коронавирусной инфекции. Теперь педагоги школы предлагают всем желающим принять участие в челленжде с хештегом #ПоддержимБлизких. Первый ролик уже разместили на странице школы @guitardomsc в Инстаграме.

Педагоги Центра «Практикум» вдохновились проектом ОНФ «Бабушка.Онлайн» и решили записать и выложить в сеть свои курсы бальных танцев для пенсионеров. Поступило уже около 4 тыс. заявок на просмотр от пожилых людей из разных концов страны. Так, в Кирове 72-летняя Светлана Кленина и 83-летний Юрий Алексеев, которые ходили на танцевальные вечера, нашли возможность даже в домашних условиях освоить бальные танцы.

В «Народном университете Сочи», где 230 пенсионеров занимались психологией, английским и изучали финансовую грамотность, решили не останавливать уроки на время пандемии и перевели их на онлайновую платформу.

«Сегодня очень важно, что бизнес и некоммерческие организации объединили свои усилия в защите граждан от пандемии и ее последствий. Мы постоянно помогаем выстраивать коллаборации с партнерскими организациями и с удовольствием поддерживаем добрые инициативы участников НКО-мобилизации, направленные на поднятие настроения и саморазвитие пожилых граждан страны», – подчеркнула руководитель департамента развития общественных инициатив Исполкома ОНФ Елена Мильто.