Отцы-молодцы: в Коми устроили конкурс для пап, развлекающих детей на карантине

И торт испечь, и скворечник смастерить, и создать настоящий огород на подоконнике – все это делают мужчины со своими детьми, находясь на самоизоляции.

Папа может все, что угодно! И сказку на ночь, и блины на завтрак, и зарядку, и… Долго рассказывать, лучше сморите сами, как в Коми отцы-молодцы не дают скучать своим чадам во время карантина. И берите пример! Для таких заводных пап в республике устроили необычный интерактивный конкурс-акцию «Дома с папой». Отчеты с фото и видео об активном времяпровождении, пусть и в четырех стенах, появляются в социальных сетях. Главная задача акции — найти самых инициативных пап, которые в эти непростые времена устраивают своим детям интересные занятия и игры. Ну и «подстегнуть» других мужчин, которые проводят дни вынужденного отдыха лежа на диване.

— Стены в прихожей мы с папой обшили, цветочки посадили! Пришло время и для игр, и мы устроили настоящий шашечный турнир! После продолжительного «боя» победил сильнейший, в этот раз им оказался я, — пишет на своей страничке в соцсетях школьник Владислав Семуков.