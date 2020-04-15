ОНФ попросил Минобрнауки поддержать студентов-волонтеров

Для студентов-волонтеров, которые участвуют в мероприятиях по борьбе с коронавирусом, предлагается ввести ряд поощрений. С таким предложением к министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову обратился руководитель проекта «Профстажировки 2.0», член Общественной палаты РФ Илья Семин.

В частности, предложено рассмотреть возможность на период самоизоляции повысить размер выплаты стипендии вплоть до двухкратного для студентов бюджетной формы обучения в зависимости от их вовлеченности в волонтерскую деятельность и засчитывать ее в качестве прохождения летней практики или стажировки. «Принятие указанных мер позволит расширить волонтерскую деятельность среди студентов, решить проблемы, связанные с карантином, для уязвимых категорий граждан», – отметил Семин.

Напомним, в России проходит акция #МыВместе для граждан и организаций, которые хотят помогать другим в период эпидемии коронавируса. За три недели число волонтеров выросло до 80 тыс. Каждый день в рамках акции появляются новые проекты и инициативы, привлекающие студенческую аудиторию.

К примеру, студенты-волонтеры юридических специальностей проекта «Профстажировки 2.0» совместно с профессиональными юристами консультируют в режиме онлайн работников и работодателей в рамках работы Центра поддержки граждан по трудовым вопросам, возникшим в связи с распространением коронавируса. Также участники второй волны конкурса студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0» решают кейсы Народного фронта и предлагают системные решения и антикризисные меры, связанные с поддержкой бизнеса, социальной помощью населению и развитием волонтерства.

Проект «Профстажировки 2.0» реализуется совместно АНО «Россия – страна возможностей» и Общероссийским народным фронтом в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».