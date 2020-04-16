ОНФ попросил Минэкономразвития расширить перечень пострадавших отраслей на основе финансовых показателей

Эксперты ОНФ направили министру экономического развития РФ Максиму Решетникову письмо с просьбой дополнить перечень видов деятельности наиболее пострадавших отраслей экономики (на основе общероссийского классификатора видов экономической деятельности – ОКВЭД) информацией о финансовых показателях по каждому виду деятельности за март и апрель этого года.

В условиях экономического кризиса президент и правительство России поддержали бизнес налоговыми и кредитными каникулами, беспроцентными кредитами на выплату зарплаты сотрудникам, льготами по аренде и рядом других важнейших мер, которые помогут выжить средним и малым предприятиям.

«Вместе с тем к нам поступают многочисленные обращения предпринимателей с жалобами на то, что тот или иной сектор производства или услуг не подпадает под меры поддержки по формальным основаниям из-за ограниченного списка видов деятельности по ОКВЭД. Мы ведем постоянный анализ обращений и сомневаемся в достаточности определения перечня пострадавших отраслей в условиях экономического кризиса только на основе ОКВЭД. На наш взгляд, меры поддержки не должны распределяться только в соответствии со сферой деятельности компаний малого и среднего бизнеса. Возможности банковского сообщества и современных технологий позволяют по другим признакам определять пострадавших. Здесь стоит учесть потерю дохода, снижение выручки и среднего чека», – подчеркнула руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков Евгения Лазарева.

В письме Решетникову уточняется, что многие предприниматели раньше не обращали внимания на указание и соблюдение «основного» вида деятельности. В то же время они работали абсолютно легально, поскольку некоторые виды деятельности являлись смешанными или «пограничными». Сейчас многие предприниматели из-за лингвистических отличий не имеют доступа к господдержке, что абсолютно нелогично.

Эксперты Народного фронта считают, что конкретный перечень наиболее пострадавших отраслей может быть сформирован только при получении полной и достоверной информации о падении доходов и выручки по разным видам деятельности за несколько месяцев.

«Принятие соответствующего решения происходило без проведения детального анализа, поэтому его корректировка в ближайшее время неизбежна. Кризис связан с десятками и сотнями ограничений, имеющих различия как по времени (в т.ч. введение и отмена ограничений по передвижению граждан, которые меняются еженедельно), так и региональную специфику (на необходимость учета которой указывал президент РФ). То есть нормативно утвержденный перечень предприятий должен актуализироваться оперативно и с учетом специфики регионов», – говорится в обращении общественников.