ОНФ запустил проект «Четыре лапы» по спасению животных при отсутствии средств для их прокорма

Общероссийский народный фронт совместно с благотворительным фондом помощи бездомным животным «Я свободен» запустил проект «Четыре лапы» по сбору средств для покупки кормов и расходных материалов для содержания животных. Ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, привели к потере посетителей и средств в частных зоопарках, дельфинариях, иппотерапевтических (лечебная верховая езда) НКО, приютах и реабилитационных центрах для животных.

На сайте https://iamfreefund.online/covid-19 принимаются пожертвования для закупки сухих кормов, мяса, рыбы, овощей, фруктов, зерновых, сена и дезинфицирующих средств для помощи 2 тыс. животным из 23 регионов России: лошадям, дельфинам, лемурам, гималайским медведям и другим. Активистам нужно будет собрать 114 т продуктов питания.

Пони Мэнни из Орла в начале апреля присоединился к НКО-мобилизации. Он решил помогать ребятам, находящимся на самоизоляции: лошадка приезжала под окна к детям и поздравляла их с днем рождения. Но теперь помощь нужна самому Мэнни, как и тысячам других животных.

«Мы в ответе за тех, кого приручили. В частности, животные, которые в повседневной жизни помогают особенным детям в реабилитации, а остальным – в познании окружающей среды, – это коллективная ответственность. И сейчас им нужна наша помощь, а мы готовы помогать. При этом мы понимаем, что не у всех есть возможность помочь материально, но абсолютно точно стать информационным волонтером может каждый. Информационная поддержка не менее значима – расскажите об акции вашим знакомым. Пони Мэнни и две тысячи других животных смогут выжить, а в дальнейшем вновь помогать нашим детям», – рассказала руководитель департамента развития общественных инициатив Исполкома ОНФ Елена Мильто.

Проект реализуется в Москве, Санкт-Петербурге, Астраханской, Брянской, Волгоградской, Ивановской, Иркутской, Калужской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Орловской, Самарской, Тверской, Тюменской, Челябинской, Ярославской областях, Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах, Краснодарском крае, республиках Татарстан и Башкортостан.

«Совместно с Общероссийским народным фронтом наш фонд поддержит социально ориентированные организации, которые работают в период эпидемиологического кризиса в сферах зоозащиты. Мы ожидаем, что благодаря совместным усилиям и участию неравнодушных россиян эти организации смогут успешно преодолеть этап нестабильности и обеспечить должный объем поддержки своим питомцам», – подчеркнула директор фонда «Я свободен» Ольга Ватомская.